Fyrdubblad omikronsmitta på en vecka i Norge

Antalet omikronsmittade har nästan fyrdubblats på en vecka i Norge, säger Folkehelseinstituttets (FHI) generaldirektör Camilla Stoltenberg.

I måndags i förra veckan hade strax över 900 omikronfall registrerats i Norge. Natten till tisdagen låg siffran på 3 871 personer.

– Ingen tror att omikronspridningen går att förhindra, men alla hoppas att spridningen kan saktas ned, säger Stoltenberg på en pressträff.

Norge har fler inlagda på sjukhus med covid-19 än någonsin hittills under pandemin. Och antalet ökar hela tiden. 204 kommuner har svårt att hitta tillräckligt med vårdpersonal.

Samtidigt vaccinerar sig allt fler personer. I en intervju med NRK tidigare under tisdagen sade Stoltenberg att dubbelt så många tog den första dosen vaccin under förra veckan, från cirka 1 000 personer per dag till 2 000. Norge har satt som mål att dela ut 700 000 påfyllnadsdoser de närmsta veckorna.

För att hinna vaccinera så många som möjligt har 17 kommuner bett om hjälp från Försvarsmakten, skriver VG.