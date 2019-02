Fyra tidigare Europavändningar av MFF

Malmö FF har under sina Europaäventyr vänt flera dubbelmöten, men nu ska klubben försöka vända ett 1–2-underläge mot storklubben Chelsea och detta på bortaplan i London i 16-delsfinalen av Europa League. Här är fyra tidigare vändningar som MFF svarat för under 2010-talet:

Sparta Prag, Champions League, tredje kvalomgången, 2014.

Malmö fick med sig två viktiga bortamål från mötet i Tjeckien, men var i underläge med 2–4 inför returen på hemmaplan. Där stämde allt för MFF. Lagkaptenen Markus Rosenberg chippade in 1-0 och satte sedan 2–0 på frispark fram till 4–4 sammanlagt. MFF vandrade därmed vidare till den avgörande kvalomgången till Champions League-gruppspelet tack vare sina bortamål.

Salzburg, Champions League, playoff, 2014.

Salzburg var på väg mot en 2–0-seger hemma i Österrike när Emil Forsberg petade in reduceringen i 90:e minuten. Återigen vändes allt hemma i Skåne. I tionde minuten satte Rosenberg 1–0 och åtta minuter senare drog Magnus Eriksson in en volley från 30 meter. I slutskedet snurrade Rosenberg bort Salzburgspelarna i straffområdet och petade in 3–0-målet, som definitivt säkrade MFF:s plats i Champions League.

Salzburg, Champions League, tredje kvalomgången, 2015.

Återigen ställdes MFF mot österrikarna, men denna gång hade Salzburg med sig en 2–0-ledning till Sverige. Väl i Skåne skickade Nicola Djurdjic in 1–0 redan i den sjunde minuten och sju minuter senare nickade Rosenberg in en hörna. Innan pausvilan satte Vladimir Rodic 3–0 och MFF avancerade vidare till playoff.

Celtic, Champions League, playoff, 2015.

Malmö låg under med både 0–2 och 1–3 innan Jo Inge Berget dundrade in sitt andra mål för kvällen på Celtic Park i Glasgow. På hemmaplan visade Markus Rosenberg återigen vägen med ett nickmål på hörna i den 23:e minuten. I andra halvlek svarade Celtic för ett självmål och MFF gick vidare till CL-gruppspelet med 4–3 sammanlagt.