Fyra personer drunknade i mars – åtminstone tre gick genom isen

Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund varnar för bedrägliga isar. Fyra personer omkom i drunkningsolyckor i mars.

Fyra personer omkom i drunkningsolyckor i mars, meddelar Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund på onsdagen. Åtminstone två av offren var män, de övriga två offrens kön är inte känt.

Tre av drunkningsolyckorna berodde på att offret gick genom isen. I det fjärde fallet är händelseförloppet inte känt.

Osäkerheten i uppgifterna beror på att förbundet samlar in dem genom att följa med nyhetsrapporteringen. Medierna känner inte alltid till alla detaljer eller utelämnar vissa av dem av hänsyn till offrens anhöriga.

Förbundet varnar för att isarna är mycket opålitliga för tillfället. Vårsolen har fått isen att smälta och även om den ser stabil ut kan den vara mycket porös.

Under åren 2011–2020 har i genomsnitt sju personer per år omkommit i drunkningsolyckor under våren, enligt förbundet.

Hittills i år har elva personer omkommit i drunkningsolyckor. Åtminstone sex av dem är män. I de övriga fallen är könet okänt.