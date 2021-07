Fyra iranier misstänks för kidnappningsplaner

Fyra iranier åtalas för att ha planerat att kidnappa en journalist i New York.Offret ska ha kartlagts med hjälp av privatdetektiver, och det fanns planer på att föra ut henne från storstaden med motorbåt.

De fyra misstänkta är en person inom den iranska underrättelsetjänsten samt tre personer som arbetat under honom, enligt ett uttalande från det amerikanska justitieministeriet.

Den USA-baserade journalisten Masih Alinejad, som kommer från Iran, verkar ha varit målet för planerna. Hon är en uttalad kritiker av Teheranregeringen och har grundat organisationen My stealthy freedom, som uppmuntrar kvinnor att ta av sig sina slöjor.

Masih Alinejad var verksam som journalist i Iran, men har i intervjuer berättat att hon fick sin presslegitimation indragen efter att ha granskat korruption och misskötsel inom regimen. Hon hotades återkommande att gripas och flydde till slut från landet 2009, men har fortsatt att vara en nagel i ögat för regimen.

Hon pekas inte ut med namn i pressmeddelandet, men har i en kolumn i Washington Post bekräftat att hon varit föremål för en iransk kampanj på sociala medier för att kidnappa henne.

"Photoshopade bilder visade mig möta mina förhörare iklädd slöja och handbojor", beskriver hon i kolumnen, och fortsätter:

"Det har varit en fruktansvärd upplevelse, men jag kan inte påstå att den varit helt oväntad. Regimen har på många sätt försökt att skrämma mig till tystnad under åren."

Enligt ministeriet hade de fyra personerna, som alla bor i Iran, tänkt att med hjälp av släktingar till offret locka henne att resa till ett tredje land, därifrån skulle hon gripas och föras till Iran. Offrets bostad och vanor i stadsdelen Brooklyn ska ha övervakats med hjälp av privatdetektiver och en videokamera ska till och med ha installerats i hennes hem. Övervakningen ska ha skett med hjälp av tvättade pengar från Iran, och en femte person, boende i Kalifornien, har gripits, misstänks för att ha varit med och finansierat den påstådda kidnappningsplanen.

Den federala polisen ska ha kommit planerna på spåren.

"Det här åtalet menar att Irans regering instruerade ett antal statsaktörer dels att planera en kidnappning av en journalist som är boende i USA och som är amerikansk medborgare, dels att utföra övervakning på amerikansk mark – allt med intentionen att lura vår medborgare tillbaka till Iran som hämnd för att denne hade nyttjat sin yttrandefrihet", säger byråchefen Alan E Kohler Jr vid FBI i pressmeddelandet.

En alternativ plan ska ha varit att föra ut journalisten med hjälp av motorbåt från New York, och sedan vidare till ett fartyg på väg till Venezuela.

"Det här är ingen långsökt filmintrig", säger William F Sweeney Jr vid FBI:s New York-kontor i ett uttalande, enligt The New York Times.

Enligt det amerikanska justitiedepartementet har iranierna även kartlagt andra personer som man velat kidnappa i Kanada, Storbritannien och Förenade arabemiraten.