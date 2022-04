Fyra dygn av våldsamma upplopp i Sverige

Den danske politikern Rasmus Paludans "koranbrännarturné" har väckt våldsamma reaktioner runt om i landet. Här är skadeläget utifrån vad som nu är känt.

Totalt ska 26 poliser ha skadats, 20 polisfordon skadats eller totalförstörts. Tiotals "vanliga" bilar har satts i brand och en stadsbuss i Malmö totalförstördes efter att någon satt eld på den. Även delar av en skola förstördes av eld.

Även 14 personer ur allmänheten har skadats, tre av dem av polisskott. Enligt polisen har skotten avlossats i nödvärn eller som varningsskott. En särskilt utredning har tillsatts för att granska polisens användning av vapen.

Minst ett 40-tal personer har gripits eller anhållits, flera av dem minderåriga.

På flera av orterna har det också förekommit omfattande skadegörelse med bland annat mindre bränder, krossade skyltfönster och uppbrutna gatstenar.

Här är en kronologi över de senaste dagarna:

Under torsdagen besökte Rasmus Paludan Jönköping, men under förhållandevis lugna former. Lokala medier skriver att många fanns på plats för att lugna och prata med nyfikna och upprörda, bland annat ungdomsarbetare, poliser, räddningstjänst, politiker och kommunala tjänstemän. Ett hundratal personer fanns på plats under en tid.

Redan innan Rasmus Paludan hann inleda sitt möte i Norrköping respektive Linköping blev det stökigt. Kravaller utbröt på båda orterna.

Bland annat stacks en polisbil, ett privatfordon och en byggnad i brand i Linköping. Tre poliser och två civilpersoner fick föras till sjukhus med lindriga skador. Två personer greps misstänkta för våldsamt upplopp. Fem personer omhändertogs för ordningsstörning.

Paludans planerade aktion i Linköping kunde inte genomföras på grund av säkerhetsläget, utan ställdes in.

Paludan begav sig under kvällen vidare till Norrköping där en liknande aktion var planerad till klockan 18.30 i stadsdelen Navestad, men även den sammankomsten fick ställas in.

Här samlades hundratals maskerade personer och attackerade polis och räddningstjänst med stenar och fyrverkerier. Totalt brann 15 personbilar och omkring tio polisbilar förstördes.

På fredagsförmiddagen brände Paludan en koran i Stockholmsförorten Rinkeby där uppskattningsvis 300 människor samlats. Det utbröt tumult och människor kastade sten på polisen, som svarade med tårgas. Två poliser skadades lindrigt, men behövde inte uppsöka vård.

Åtta personer greps misstänkta för våldsamt upplopp. En person misstänks också för brott mot knivlagen. Dessutom omhändertogs två personer.

Senare under fredagskvällen höll Paludan ytterligare en aktion i Örebro. Sammankomsten var planerad till stadsdelen Vivalla, men fick av säkerhetsskäl flyttas till centrala Örebro. Händelsen resulterade i att tolv poliser och en civilperson fick uppsöka sjukvård. Fyra polisfordon sattes i brand. En polisbuss övertogs också av maskerande personer, som körde en kort sträcka med fordonet innan det antändes.

Enligt Torbjörn Roos, vakthavande vid polisregion Bergslagen, utreds en rad ärenden, där ibland våldsamt upplopp, blåljussabotage.

– Vi har ingen som är gripen eller anhållen i nuläget. Vi är i en utredningsfas just nu, vi har en hel del film och bilder, säger han.

Under lördagen var ytterligare en aktion tänkt att äga rum i Landskrona. Men polisen beslöt sig för att flytta den till en rastplats i Malmös södra utkant i närheten av Öresundsbron.

Trots detta utbröt i Landskrona oroligheter när människor började kasta sten mot polisen, elda bildäck och soptunnor och hindra trafiken. Senare under kvällen stacks flera bilar i brand.

I Malmö blev det också oroligt med kravaller, stenkastning och tårgas när människor försökte ta sig förbi polisens avspärrningar. Under kvällen körde också en bil in i kravallstängslen. Men fordonet lyckades inte forcera staketen, och föraren kunde gripas.

Senare under kvällen sattes en av Skånetrafikens bussar i brand. Ingen skadades men bussen totalförstördes.

Under söndagen väntades Paludan åter i Norrköping, men han dök aldrig upp. Dock utbröt oroligheter igen.

I Navestad sattes flera bilar i brand. 100–150 personer ska ha deltagit i upploppen. Polisen avfyrade flera varningsskott och tre personer träffades av polisens kulor, utan allvarligare skador.

Även i Skäggetorp i Linköping ägde våldsamma upplopp rum, där stenar och även någon form av brandbomb kastades mot polisen.

I Rosengård i Malmö utbröt nya upplopp med stenkastning kring 23-tiden under söndagskvällen. Flera personbilar sattes i brand och delar av Rosengårdsskolan totalförstördes.

Åtta personer omhändertogs, tre greps och åklagare ska besluta om eventuell häktning.

Under natten mot måndag har sammanlagt 26 personer anhållits misstänkta för våldsamt upplopp i Östergötland, varav 18 i Linköping och 8 i Norrköping.

"Fler personer kommer med säkerhet att lagföras", skriver polisen på sin webbsajt.

Rättad: nu med korrekt dag för när Paludan var i Jönköping.