Fruktansvärt poängtapp av HJK

HJK:s tvåmålsledning rann ut i sanden.

Med 2–0 på tavlan i matchens slutminuter såg det ut att HJK tar en enkel trepoängare mot bottenlaget TPS på fotbollsstadion i Tölö. Riku Riski och Tim Väyrynen hade gjort var sitt mål i början av andra halvlek och allt skulle vara klappat och klart.

Men TPS var av annan åsikt. Jonatan Johanssons manskap smällde in två bollar inom loppet av några minuter och fick med sig en seriepoäng hem till Åbo då slutsiffrorna skrevs 2–2. Mika Ääritalo väckte Åbolagets hopp i 87:e minuten och två minuter in på stopptid styrde Rasmus Holma in 2–2.

HJK toppar tabellen med en poäng mer än formstarka KuPS, som spelat två matcher färre. TPS klättrade en placering och är nu tia i tabellen.