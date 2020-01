Frost är favoritberättelsen – Piamaria Martikainen och Vilma Lehtinen åker världen runt med Disney on Ice

Det bästa är att få åka skridsko, men utanför tävlingskarriären. Det säger Piamaria Martikainen och Vilma Lehtinen, som i flera år har turnerat med showen Disney on Ice.

Skridskoshowen Disney on Ice gör i dagarna sin årliga avstickare till Helsingfors. I sju föreställningar fram till söndag gestaltar professionella konståkare kända Disney-figurer och framför höjdpunkter ur både klassiker och lite modernare berättelser.

De senaste 35 åren har nästan 60 000 Disney on Ice-föreställningar uppförts världen över av olika grupper som turnerar parallellt. I den uppsättning som nu landat i Hartwall-arenan medverkar två finländare, Piamaria Martikainen och Vilma Lehtinen, som båda är 23 år.

Martikainen är med för femte året och Lehtinen för fjärde, vilket betyder att de har hunnit besöka mer eller mindre väldens alla hörn.

– Tidigare var vi i Asien och Nordamerika, och nu fick vi chans att komma närmare hemmet, säger Vilma Lehtinen.

Föregående anhalt på turnén var Stockholm, och efter Helsingfors fortsätter resan till Oslo. Den 20–23 februari återvänder produktionen till Finland med sju föreställningar i Åbo.

De årliga turnéerna börjar i augusti eller september och pågår fram till våren. Martikainen och Lehtinen berättar att publiken tar till sig föreställningen på lite olika sätt i olika kulturer. Till exempel i Nordamerika uttrycker man sin förtjusning mer direkt och sjunger entusiastiskt med i sångerna. I Japan däremot sitter åskådarna tysta medan programmet pågår, och visar sin uppskattning först efteråt.

– Finländarna är nog mer lika japanerna.

Till Disney on Ice kan man bli antagen på olika sätt, men Martikainen och Lehtinen började båda med att skicka en video till produktionsbolagets talangjägare där de visar upp sina färdigheter. När showen följande gång kom till Helsingfors fick de chans att presentera sig på riktigt – och blev antagna.

Fast några nybörjare var de inte. Martikainen och Lehtinen har åkt skridsko sedan de var fyra-fem, och har en lång tävlingskarriär bakom sig. Båda har gått i Backasbrinkens idrottsgymnasium och känner varandra sedan länge.

– Vi har tränat ihop och tävlat mot varandra.

Det bästa med Disney on Ice, säger de, är chansen att få åka skridsko men utanför tävlingskarriären. Och att varje dag få uppträda inför en ny publik.

– Det är en fin erfarenhet.

– Till avigsidorna hör att tvingas byta hem varje vecka och att inte få laga mat i eget kök, säger Piamaria Martikainen.

– Och att inte få träffa familjen så ofta, tillägger Vilma Lehtinen. Men det går ju bra att hålla kontakt på annat sätt.

I den aktuella föreställningen har båda huvudroller, men exakt vilka är de förtegna om.

– Kom och titta och försök bonga mig, säger Vilma Lehtinen.

Vilka är era egna Disney-favoriter?

– Frost och gestalterna där. Kanske är det lätt att identifiera sig med dem när man själv är från norr, säger Lehtinen.

– Och Musse Pigg, han är legendarisk, säger Martikainen.

Disney on Ice är en mycket stor produktion. Bakom scenen på vägen in till Hartwall-arenans is passerar vi flera tiotals meter hyllor och klädställningar med dräkter, peruker och annan rekvisita. Över 200 dräkter används i föreställningen och på varje ny plats tar produktionen 12–15 timmar att ställa upp. Rekvisitan kräver 14 långtradare, medan de medverkande, artister och övrig personal, fyller fyra bussar.

Amerikanska Feld Entertainment, som står bakom produktionen, anställer 350 konståkare varje säsong och är därmed världens största arbetsgivare för professionella skridskoåkare.

– Så länge det är roligt och kroppen klarar av det, svara båda.

Någon övre åldersgräns finns inte.