Frivilliga brandkårer från hela landet deltar i släckningsarbetet i Kalajoki

Markbränderna i Norra Österbotten har krävt stora räddningsinsatser. Frivilliga brandkårer från Esbo och Grankulla deltar också.

Frivilliga brandkårer från Ådalens räddningsverks område har tillsammans med räddningsverket och försvarsmakten deltagit i släckningsarbetet i Kalajoki i Norra Österbotten i flera dagar. Nu har också frivilliga brandkårer från andra delar av landet ryckt in för att hjälpa till.

– Jag anser att det här är en situation där vårt räddningsväsende visar sin styrka och solidaritet, säger Jens Tegengren, kårchef för Grankulla FBK.

På onsdag kväll fick räddningsverket i Västra Nyland en kallelse om begäran om tjänstehjälp från Ådalens räddningsverk där de historiskt stora markbränderna härjar. Esbos frivilliga brandkårer var direkt beredda för avfärd.

– Vi hade redan samlat ihop en delegation med frivilliga och meddelat att vi ställer oss till förfogande i släckningsarbetet om det behövs när kallelsen kom, säger Tegengren.

Delegationen som åkte iväg mot Kalajoki från Esbo och Grankulla tidigt torsdag morgon består av 14 frivilliga brandkårister.

Nu är många andra frivilliga brandkårar från hela landet med och bekämpar bränderna.

Tegengren förklarar att släckningsarbetet är mycket tungt och att det finns risk att drabbas av utmattning och värmeslag i hettan. Därför är det viktigt att det finns tillräckligt många som kan hjälpa till.

– Idag vet jag att bland annat en delegation på tjugo personer från Västra Nylands frivilliga brandkårar också har åkt iväg för att stödja och avlösa andra grupper.

Veikko Pullinen, ordförande för Esbo frivilliga brandkårer, är på plats i Kalajoki. Han har en kort paus från arbetet när HBL får kontakt med honom. Hans grupp har arbetat inpå natten och fortsatt tidigt på morgonen. Enligt planerna ska gruppen avlösas på lördag morgon.

Pullinen berättar att han inte har varit med om liknande släckningsarbete. För de frivilliga brandkårerna i Esbo och Grankulla är det sällan man släcker skogsbränder eftersom de flesta utryckningarna sker i urbana miljöer.

– Det här är mycket krävande och tungt, säger Pullinen.

Arbetet går ut på att stoppa elden från att sprida sig genom att dra upp brandgator och släcka brandhärdar i den torvrika jorden.

– Elden måste släckas både ovanför och under markytan. Genom att borra 10 centimeters hål i marken och spruta in vatten där släcks elden som pyr under marken, säger han.

Branden i Kalajoki är den mest omfattande i Finland sedan 1970.