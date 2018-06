Heikki "Hepa" Halme skapar en blåskimrande helhet med luriga stämningar i urban miljö.

På Bluespektor kablar Halme Prospekt ut sin fria musik med både eget och lånat. Skivan känns som en något nedvarvad fortsättning på bandets förra platta Pajazzo (2015) som bland annat innehåller Grateful Dead-lånet Dark Star och en tolkning av Edward Vesalas komposition Areus Vlor Ta.

Redan debutskivan Nine Steps In The Line Of Beauty (2003), med variationer på ett tema av Ornette Coleman (Beauty Is A Rare Thing), blottade Prospekt-ledaren, saxofonisten och flöjtisten Heikki "Hepa" Halmes vida visioner.

Halme Prospekt lyckades också bra i att förena sin fria musik med Hannu Salamas texter och recitationer på plattan Hannu Salama & Hepa Halme: Auringonnousun Talosta Helvetin Kuuseen (2015).

Vart än det bär av med Halme Prospekt sker det alltid kollektivt och nu på Bluespektor i påtagligt jammande anda. I tolkningen av Grateful Deads Blues For Allah – som delats upp i två separata delar – och basisten Dave Hollands Conference Of The Birds fokuserar bandet på låtarnas enkla effektiva teman och lägger in i dem fyndiga fria element.

Grateful Dead-lånet klingar kuslig med flöjt, altklarinett och Matti Riikonens trumpet, som också fanfarlikt inleder stycket. Här får också gästande Pekko Käppi röra om med sin magiska stråkharpa. I Conference Of The Birds uppnås en närapå manisk atmosfär när blåset diskuterar och trummisen Affe Forsman håller takten med sin sparsamma effektiva spelstil.

Esa Onttonen (gitarr) och Arttu Tolonen (syntgitarr) växlar på skivan från återhållsamt till utflippat spel och gästande slagverkaren Noël Saïzonou slår stiligt med lätt hand.

Basisten Tapani Varis spelar eleganta walking bass-linjer och trakterar också kinesisk munorgel (sheng) som fungerar som ett pikant tillägg i Bluespektors musik som på allt sätt undviker att låsa sig vid rockens eller jazzens standardmönster.

Lånenumren och bandets egna kompositioner bildar en lyckad blåskimrande helhet med luriga stämningar i urban miljö.

Ole Nerdrum