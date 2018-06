Frankrike vann efter historiskt VAR-beslut

Videodomarsystemet VAR har gjort historisk VM-debut.I Frankrikes 2–1-seger mot Australien i premiärmatchen i Kazan var videdomarna i fokus när guldaspiranten fick kämpa för tre poäng.

När mållinjeteknologin infördes till VM i Brasilien för fyra år sedan gjorde Frankrikes Karim Benzema det historiska första målet efter en granskning.

I årets VM i Ryssland är VAR, videodomarbedömning i efterhand av omdiskuterade situationer, det nya. Och återigen var Frankrike inblandat när det var dags för användning.

Vid ställningen 0–0 i inledningen av andra halvlek mot Australien fälldes anfallsesset Antoine Griezmann av Joshua Risdon i straffområdet.

Huvuddomaren Andrés Cunha från Uruguay tog inget beslut i stunden utan valde att videodomarna – som sitter i ett så kallat situationsrum – skulle granska situationen i efterhand. Spelet fortgick ett tag innan Cunha själv fick titta på reprisbilderna på en skärm bredvid planen och sedan dömde straff för Frankrike. En straff som Griezmann sedan sköt 1–0 på i den 58:e minuten.

Bara fyra minuter senare tog Frankrikes försvarare Samuel Umtiti bollen med handen i eget straffområde och Mile Jedinak kunde straffkvittera till 1–1 för Australien som stod upp bra mot EM-silverlaget från 2016.

"Socceroos" fick ändå se sig besegrade av "Les Bleus" efter att Frankrikes mittfältsstjärna Paul Pogba lyft in 2–1 via australiske försvararen Aziz Behichs fot. Bollen var knappt över mållinjen, efter att ha gått via ribban, och målet godkändes med hjälp av mållinjetekniken.