Putin och Biden ska träffas – samtidigt uppges Ryssland gå vidare med anfallsplanerna

Élyséepalatset uppger att president Emmanuel Macron har lyckats förhandla fram ett möte mellan USA:s president Joe Biden och Rysslands president Vladimir Putin. Samtidigt rapporterar amerikanska medier att Ryssland fortsätter att gå vidare med anfallsplanerna mot Ukraina.

Telefonerna går varma mellan världsledarna, när hotet om en rysk invasion av Ukraina fortsätter.

Frankrikes president Emmanuel Macron pratade med sin ryska motsvarighet Vladimir Putin för andra gången på ett dygn, sent på söndagskvällen.

Samtalet varade i en timme, uppger Élyséepalatset. Macron hade dessförinnan även talat med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, liksom USA:s president Joe Biden.

Macron och Putin diskuterade Ukrainafrågan, med ambitionen att undvika en upptrappning av konflikten, enligt den franske presidentens stab. Bland annat ska Macron ha föreslagit ett möte mellan Putin och Biden, som båda parterna har accepterat. En förutsättning för mötet är att Ryssland inte har invaderat Ukraina, enligt nyhetsbyrån AFP.

Macron har också föreslagit ett större Ukrainamöte där alla inblandade parter är inbjudna.

Flera amerikanska medier, däribland The Washington Post, The New York Times och CNN, rapporterar att ryska befälhavare vid gränsen fått order om att gå vidare med förberedelserna för ett anfall.

I en intervju med CNN hävdar USA:s utrikesminister Antony Blinken att förberedelserna för en invasion pågår.

– Ryssland försöker att skapa en serie provokationer som motiv för aggression mot Ukraina. Det har vi sett under de senaste dagarna, säger han.

Satellitbilder från det amerikanska företaget Maxar visar att ryska soldater och utrustning flyttats från militärförläggningar till skogar och fält cirka 15–30 kilometer från gränsen, enligt AFP.

Från andra håll, exempelvis från europeiska allierade, är man inte alls lika säkra på att ett anfall är nära förestående, och poängterar att USA inte visar upp vilka källor eller metoder man använder för att dra slutsatserna, enligt The Washington Post.

Ryssland nekar till att man planerar en invasion av Ukraina, men Moskvaregeringens talesperson Dmitrij Peskov säger i en intervju med rysk statlig tv på söndagskvällen att det är väldigt spänt i gränsområdet

– Då kan varje gnista, varje oplanerad incident eller någon mindre planerad provokation leda till irreparabla konsekvenser, säger han enligt AP.