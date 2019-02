Från skolmatsal till Melodifestival

John Lundvik tävlar med bidraget Too late for love i Melodifestivalens fjärde deltävling. "Vi har lagt ner mycket tid på att repetera, det är en fantastisk låt, jag känner mig trygg med den", säger han. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Bishara Morad debuterar i Melodifestivalen med bidraget On my own, skrivet av förra årets vinnare Benjamin Ingrosso. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Bisharas största gig hittills hölls i en skolmatsal – på lördag uppträder han för miljoner tittare i SVT.Han är en av Melodifestivalens förhandsfavoriter, men vill mer än att vinna.– Jag vill bara beröra folk och sprida kärlek, säger han.

Han är debutant i Melodifestivalen – men trots att Bishara Morad aldrig har stått på en riktig scen tidigare så har hundratusentals personer sett honom sjunga på sociala medier.

Där upptäcktes han av Laila Bagge, som presenterade honom för den tidigare vinnaren Benjamin Ingrosso. Nu står Ingrosso med som en av låtskrivarna till 16-åringens kärleksballad On my own.

Även om Bishara nämns som en av förhandsfavoriterna hos spelbolagen tar han det själv lugnt med spekulationerna.

– Det är kul att folk tror på mig, men vi får se, säger han.

Veteranen Ann-Louise Hanson är tillbaka i Melodifestivalen med bidraget Kärleken finns kvar, som är tillägnat vännen Barbro "Lill-Babs" Svensson.

– Det känns fantastiskt speciellt när det är en låt som handlar om det den gör, en låt som alla kan ta till sig, alla som har mist en vän, säger hon.

Första gången Ann-Louise Hanson var med i tävlingen var 1963 och mycket har hänt sedan dess. Svartvit tv och orkester med tillhörande dirigent är ett minne blott, men Hanson hänger med i svängarna.

– Ni kommer att få se hela mig, i en snygg outfit, sjungandes, säger 74-åringen.

Trots sina 14 tidigare bidrag har Ann-Louise Hanson inte vunnit en enda gång – men vinstchanserna är ingenting hon har hakat upp sig på.

– Jag tänker inte i de banorna alls, jag tycker bara att det ska bli väldigt roligt att framföra en bra låt som hela svenska folket ska få ta del av, säger hon.

Den största förhandsfavoriten i deltävling fyra är John Lundvik. Han slog igenom som artist i Melodifestivalen 2018, men har länge varit en del av musikbranschen som låtskrivare.

Förra årets My turn räckte till en tredjeplats i hela tävlingen – den här gången uppträder han med Too late for love och har kallat in förstärkning från andra sidan Atlanten.

– Jag har lyckan att ha med mig en fantastiskt kör från Washington, det känns fantastiskt att få dela scen med dem, säger John Lundvik.

– Nu fick jag reda på det genom dig, jag har försökt att inte titta på det där så mycket. Jag ska upp och göra det jag brinner för mest och jag hoppas att det räcker. Jag vill så gärna till final, säger han.

– Viktigt skulle jag inte säga att det är, men det skulle vara fruktansvärt roligt, säger John Lundvik.