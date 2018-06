Från mörka år till EM-succé med skadad arm – Petra Olli lever i ovisshet

EM-🥇+ Koutsit Ahto&Maxim, lämmin kiitos!🙏🇫🇮 kaspeuro2018 #paini #lamminikkunat #suomenmoneta #maximsuomi #ellunkanat #teamfinland #wrestling #lappajärvenveikot

A post shared by Petra Olli (@ollipetra) on May 4, 2018 at 10:51pm PDT