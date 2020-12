Filmkritikern Krister Uggeldahl tipsar om filmpärlor för barnen – och hela familjen – inför långhelgen. Förutom tips på de vanligaste strömningstjänsterna tipsas också om fritt tillgänglig film.

(Sverige 1979) Av någon märklig anledning har Madicken på Junibacken hamnat i skuggan av Pippi Långstrump och Lotta på Bråkmakargatan. Det oaktat är det fråga om den mest slitstarka av hjältinnor, med ett rättvisepatos som kommer till användning när klasskompisen Mia råkar illa ut och rektorn tar till rottingen. Astrid Lindgren skrev själv manus och för regin står Göran Graffman som ger till och med Olle Hellbom en match. En film där barnen springer näck och Allan Edwall är på fyllan, precis som om det skulle vara så farligt. Och så dialogen. Madicken under ett bråk på skolgården: "Dra in hakan, annars klipper jag till den så de får gräva upp den". Jonna Liljendahl i titelrollen är bara för fin. C More (tv-serien Madicken kan ses fritt på SVT Play)

(USA 2018) Även stygga barn har rätt till en jul och på den punkten går tankarna osökt till Dr. Seuss Grinchen, den lurviga gröna rackaren som avskyr julen mer än någonting annat. Orsak nog att helt enkelt stjäla julen och alla julklappar, detta genom att själv klä ut sig till julbisin. Vad kunde gå snett? Den som kommer ihåg den gräsliga spelfilmsversionen – med Jim Carrey i titelrollen – kanske anar oråd, men det ska sägas att animationsupplagan klarar sig betydligt bättre. Trots att den goda viljan utgår med segern blir det aldrig så där himla smörigt. Och även om man inte behöver applådera alla Grinchens upptåg har filmen en poäng i att det inte är någon höjdare att vara ensam på jul. På engelska, svensk text. Netflix, C More

(Sverige 2019) Den senaste i raden av Sunefilmer, återigen med Elis Gerdt i titelrollen, uppbackad av pappa Rudolf (Fredrik Hallgren), mamma Karin (Sissela Benn), lillebror Håkan Bråkan (Baxter Renman) och en storasyster. Med på ett hörn finns nu även Tomas von Brömssens morfar som har den dåliga smaken att ställa till med bröllop samma veckoslut som Sune och hans klasskamrater ska åka på klassresa! Bye bye Sophie, ögonstenen. Eller? Här ett dilemma som resulterar i världens roadmovie och ett komiskt kaos som heter duga. Och Sunepapporna Sören Olsson och Anders Jacobsson är fullt medvetna om att alla i familjen är lika goda kålsupare. Kvickt, komiskt och furstligt underhållande. Viaplay

(Storbritannien 2015) Det är inte alltid det lättaste att överföra en tv-seriesuccé till det långa formatet men säg det åt den brittiska lerverkstaden Aardman Animations som träffar mitt i prick här. Förutom att det i filmen finns massor av hjärta och kvickheter i parti och minut har regissörsduon Mark Burton & Richard Starzack också lyckats fånga själva essensen i animationsfilmen med nacken i backen och tuta och kör. Handlingen då? Tja, det har gått stå i livet på landet och så sätter Shaun och hans artfränder kurs på staden och dess ljus. Ingen vidare idé, för här väntar såväl hundfångare som snorkiga hovmästare. Men inspirerat galet är det, inte för en sekund saknar man dialogen. Netflix

(Japan 2001) För vänner av anime är det Netflix som gäller och glädjande nog finns det – i regel – gott om språkinställningar, inklusive svenska. Hayao Miyazakis Gömd av andar är en av milstolparna, en skamlöst rik och innovativ fabel som hämtat sin inspiration ur de japanska folksagorna. Det handlar om tioåriga Chihiro som tappar bort sig i ett parallellt universum, en förtrollad fantasivärld som befolkas av allehanda djurkaraktärer men också av häxor och andeväsen. Hallucinatoriskt är bara förnamnet, och den som är ute efter kvaliteter som rätt och fel, gott och ont, lär bli besviken. I termer av tankens flykt får man lust att dra en parallell till Lewis Carroll och Alice i Underlandet. Netflix

(Sverige 2018) Film nummer fem i den långlivade sviten, fritt efter Martin Widmark, med Josephine Bornebusch bakom kameran. Återigen bär det av till Valleby, till den arketypiska småstaden (av i går) som nu står värd för den årliga skolfrågesporten. Hur spännande som helst och ännu mera spännande blir det när vandringspriset, en bokskatt, försvinner till synes spårlöst. Låter som ett fall för Maja (Ester Vuori) och Lasse (Frank Dorsin), här i sällskap av hejare som Johan Rheborg, Jonas Karlsson och Lotta Tejle. Snällt, varmt och gott, en film där barn är barn, det vill säga när de inte lägger sig till med lillgamla deckarfasoner. Netflix (på Yle Arenan även LasseMaja-filmerna Stella Nostra från 23.12 samt Skuggor över Valleby och von Broms äventyr från 25.12)

(Storbritannien 2014) Teddybjörnen Fredriksson i all ära men priset går till Michael Bonds Paddington, bamsen från Perus djungler som har vägarna förbi London. Med en marmeladmacka som enda matsäck kommer man inte långt men Paddington (efter tågstationen) har turen att kollidera med familjen Brown, ett bra sympatiskt kollektiv med Hugh Bonneville och Sally Hawkins i spetsen. Nicole Kidman är filmens fuling men det som man tar med sig är den godmodiga humorn. När vår hjälte inte petar sig i örat med husvärdens tandborste tar den gode Paddington sig ett bad som inte överraskande utmynnar i värsta skyfallet. Kvickt, hjärtligt och idel avväpnande, en pärla. Yle Arenan från 26.12, på svenska på Netflix och HBO Nordic

(Sverige 2019) Tv-serie i sex delar, inte film. I titelrollen ser vi ingen annan än Robert Gustafsson, här i många olika skepnader. Men minst lika mycket handlar det om Siv (Melina Lindskog Pascalidou) och Gittan (Cornelia Riddez), färska klasskamrater som av en slump kommer i kontakt med Ture Sventon, Lingonbodas mesta och bästa privatdetektiv. Här gäller det att lösa mysteriet med Agnes Celestia, ett ångfartyg som försvann i Bermudatriangeln för hundra år sedan, bara för att dyka upp på Nordpolen? Lagom spännande och humoristiskt därtill, komplett med fina specialeffekter och lysande skådespelare, bland dem Johan Glans som superskurken Ville Vessla. Man är såld redan efter första avsnittet. Yle Arenan från 26.12, C More

(Sverige 1981) Stig Lassebys och Jan Gissbergs animationsfilm och Gösta Knutsson-tolkning må ha trettio år på nacken men tidens tand har varit barmhärtig. I filmen får vi ta del av Pelle Svanslös första steg, från bondkatt och malplacerad Uppsalakisse till intet ont anande rännstensmisse som ständigt hamnar i luven på Måns, en elak rackare. Hellre då pola med Maja Gräddnos, vänligheten själv. Som animation är detta ett nöje för ögat, handarbete av den gamla stammen. Men det som gör filmen är de skickligt fångade karaktärerna, bland dem Ernst-Hugo Järegårds Måns som är så himla korkad att man nästan tycker synd om plågoanden i fråga. Yle Arenan från 2.1