Det är andra världskrigets sista vår, och två sjuttonåriga pojkar, mjölkare vid en bondgård på tyska landsbygden, tvångsinkallas till SS.

