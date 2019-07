Från idisslande italienare till Iceman - Silverstone har en lång historia

Kimi Räikkönens team Alfa Romeo och Silverstone, det gamla flygfältet, har en gemensam historia.

Den 13 maj 1950 kördes Englands GP eller som det också hette The Royal Automobile Club Grand Prix d´Europe Incorporating The British Grand Prix, det första formel 1-loppet i modern tid och det var också det första som räknades in i förar-VM. Bland åskådarna fanns kung George VI och Elizabeth som några år senare kröntes till drottning.

För det italienska teamet blev det en total triumf med en trippelseger. Giuseppe Farina vann med en genomsnittsfart på 146,378 km/h. Landsmannen Luigi Fagioli blev tvåa och engelsmannen Reg Parnell trea. Farina vann också titeln efter en kort säsong. Bara sju lopp kördes då.

Italienaren tävlade alltid med fickan full med tuggummi för utan det kunde han inte fokusera på sin uppgift. Ingen vet vad han gjorde med det gamla när han stoppade in ett nytt tuggummi i munnen. Kanske han svalde det.

Efter karriären arbetade han med distributionen av Alfa Romeo, Jaguar och senare hjälpte han till i Pininfarina-fabriken. 1966 var han på väg till Frankrikes GP när förlorade kontrollen över sin Lotus Cortina nära Aiguebelle i Alperna och kraschade mot en telefonstolpe och omkom omedelbart. Farini skulle också vara rådgivare inom filmvärlden och ratta bilen istället för filmstjärnan Yves Montand i filem Grand Prix. Ett möte var inplanerat i samband med Frankrikes GP.

Vem vet. Om andra världskriget hade slutat på ett annat sätt hade det kanske också blivit en helt annan utgång på Silverstone.

Den populära Alfa-modellen Alfetta 158 släpptes redan 1938 men när kriget började blev man nervös. Tjuvar och andra skumma figurer, som tyska soldater och officerare som hört talas om den smått legendariska bilen och ville ha en, ville stjäla dem plus att risken för att de skulle förstöras i ett bombangrepp var stor. Så för att skydda dem skickade man i väg dem ut på landet där exempelvis en bonde räddade ett par av dem genom att gömma dem under enorma högar med ved eller hö.

Fem år senare stod de på startlinjen i Silverstone.

På söndag står Kimi Räikkönen på gridden.

-Det är alltid skoj att komma tillbaka till Silverstone. Det är en bana av den gamla skolan och den är rolig att köra. Jag gillar i synnerhet de snabba kurvorna och jag tror att det kan bli ett bra resultat.