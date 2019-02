Frän debatt om äldreomsorgen i riksdagen: Hur ska vårdpersonalen räcka till?

Debatten gick het när riksdagen behandlade oppositionens interpellation om äldreomsorgen. Oppositionen pressade regeringen på varför den inte skrivit under lagförslaget om en miniminivå på personalen i äldreomsorgen.

Oppositionen kräver att miniminivån i lagen ska vara 0,7 vårdare per klient och lämnade en interpellation om äldreomsorgen i fredags. Omsorgsministern Annika Saarikko (C) framhävde under interpellationsdebatten i riksdagen att det skulle kosta uppskattningsvis 200 miljoner euro att höja personaldimensioneringen till 0,7 vårdare per person och skulle kräva uppskattningsvis 4 200 nya anställda.

– En sådan mängd kunnig personal väntar inte på arbetsmarknaden och dessutom kommer en stor del av närvårdarna och sjuksköterskorna att gå i pension under de kommande åren, sade Saarikko och fortsatte:

– Vi får inte hamna i en situation där man flyttar personal från hemvården till dygnet-runt-vård.

Hon håller fast vid åsikten att vårdreformen hjälper till att lösa problemen.

Oppositionen frågade regeringen om försämringarna i äldreomsorgslagen, personaldimensioneringen, resurserna för övervakningen och vårdreformen.

– Vad betyder en dimensionering som inte är ett nummer, frågade Sanna Marin (SDP) och riktade sig till finansminister Petteri Orpo (Saml) och hans tidigare uttalanden i frågan.

Orpo har varit motvillig att lagstifta om antalet vårdare. Enligt honom borde lagen skärpas så att den utgår från klienternas vårdbehov.

I måndags ändrade Orpo sig och meddelade att han inte längre sätter sig på tvären om alla andra partier vill lagstifta om en siffra.

– Det är bra att det finns en gemensam vilja, alla partier har samma mål: bättre service och mer resurser. Lagen om äldreomsorg måste skärpas. Personaldimensioneringen bör skrivas in i lagen men den måste grunda sig på vårdbehovet, sade Orpo.

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson förfärade sig över situationen med övervakningen av äldreomsorgen. Hon lyfte fram tidningen Uusi Suomis nyhet från tisdagen.

– Valvira har endast en person som sköter om övervakningen inom äldreomsorgen. Jag upprepar: en person. Det är helt ohållbart. Kommer regeringen att omedelbart ge tilläggsresurser för övervakningen, frågade Henriksson.

Hon hörde också till dem som efterlyste en äldreombudsman.

Omröstningen är på fredag.