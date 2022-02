Framtida hockeylöften tillbringar sportlovet i nya ishallen i Mattby idrottspark

Bollhall, gym, danssal och tre hockeyrinkar – nya ishallen Ilmatar i Mattby idrottspark har allt som unga konståkare och hockeyspelare behöver för att träna mångsidigt. Under sportlovsveckan samlas hockeyjuniorer från hela Nyland på träningsläger i arenan.

När Ilmatar-arenan i Mattby öppnade sina dörrar i november fick Esbo äntligen flera isbanor. Det har varit brist på träningstider på is sedan Mattby gamla ishall togs ur bruk på grund av fuktskador och senare revs.

Nu står en splitterny ishall på samma ställe, men Ilmatar-arenan har nog bara adressen gemensam med sin föregångare. Den här nya idrottshallen består av tre hockeyrinkar i olika storlekar, två gym, en fullstor bollhall som kan delas in i tre mindre hallar och en spegelsal. Den är utrustad med all tänkbar teknisk utrustning, från videokameror och storskärm intill rinken, så att tränarna kan spela in olika moment och visa upp prestationerna direkt, till ett uppvärmningssystem som tar tillvara spillvärmen från ismaskinerna.

– Under våren ska vi låta installera solpaneler på ishallens tak. Målsättningen är att vi ska bli självförsörjande på el. Energifrågan är viktig, för ismaskiner förbrukar mycket el. Redan nu använder vi bara vindkraft, det är därifrån arenan har fått sitt namn Ilmatar, säger verksamhetsledaren Jari Nyberg vid föreningen Espoon jääurheilun tuki (stödföreningen för isidrott i Esbo) som äger hallen.

Föreningen har finansierat byggprojektet på 23,7 miljoner euro med ett lån som Esbo stad har gått i borgen för. Hallprojektet har också annars genomförts i samarbete med staden, den står i Mattby idrottspark och i gatuplanet finns omklädningsrum för dem som använder utomhusplanerna. Idrottsverkets anställda har också sina personalrum i hallen. Staden ansvarar också för parkeringsplatsen utanför hallen, både snöröjningen och parkeringsövervakningen.

– Idrottshallen är unik, det finns ingen annan ishall i Finland som är så här mångsidig. Vi har planerat hallen med kringfunktionerna i fokus – här finns allt under samma tak. Konståkarna kan ha sina dansövningar i spegelsalen och hockeyspelarna tränar ofta i gymmet. Dessutom finns här rikligt med omklädningsrum, så att ett lag inte behöver skynda sig ut när nästa lag ska hinna byta om innan dess istid börjar, förklarar Nyberg.

Till vardags tränar juniorer från fem idrottsföreningar regelbundet i den nya hallen, tre hockeyföreningar och två konståkningsföreningar. Nu, under sportlovsveckan i södra Finland, pågår här också ett hockeyläger för lovande ishockeyspelare från olika föreningar i regionen.

– Den här nya ishallen är mycket praktiskt, den är byggd med modell från Nordamerika. Såna här hallar önskar vi att det fanns på andra orter i Finland också. Vi ordnar hockeyläger för juniorer som vill utvecklas som individer och då passar allaktivitetshallar med mångsidiga lokaler perfekt, säger Christina Jaakkola, som är lägeransvarig vid Viima Hockey, som är en privat ishockeyskola.

Ett trettiotal hockeykillar i åldern 10-14 år cirklar omkring på isen i NHL-rinken, som är några meter mindre än olympiarinken. De tränar skott mot mål under ledning av handplockade tränare, både nuvarande och tidigare hockeyproffs.

– Vi ger individuell handledning till juniorer som vill nå toppen, det är inte ovanligt att de har en karriär i NHL som målsättningen. För att juniorerna ska utvecklas inom alla delområden, från fysik och styrka till rörlighet och snabbhet, anlitar vi tränare som är experter på sitt eget delområde. Vi har också tidigare guldmedaljörer bland oss, som Teemu Lassila, världsmästare av årsmodell 2011, säger Jaakkola samtidigt som den tidigare landslagsspelaren passerar i korridoren mellan omklädningsrummen.

Eemil Ylä-Viteli från Sökö, Leo Asunmaa från Esbo och Mikke Metsälä från Lojo är några av dem som deltar i sportlovslägret. De trivs alldeles utmärkt med att få tillbringa sportlovet på isen i den nya hallen, i sällskap av andra juniorer som också brinner för ishockey.

– Vi får också spela andra bollsporter i bollhallen, säger Eemil Ylä-Viteli.

– Gymmet är jättefint, tycker Mikke Metsälä och får medhåll av Leo Asunmaa.

Killarna har förstås sett landslagets senaste ishockeymatch mot Ryssland, det som resulterade i att Finland tog hockeyguldet i OS i Peking.

– Jo, jag steg upp tidigt på söndagen för att följa matchen på tv. Men vi var inte på festen på stadion på måndag kväll, det skulle ha blivit för sent, vi skulle ju vara här i ishallen tidigt nästa morgon, förklarar Leo Asunmaa.

Killarna har sina egna favoriter i landslaget, en gillar Hannes Björninen, en annan Sami Vatanen och den tredje följer målvakten Harri Säteri.

Själva spelar de ishockey i olika lag och tränar 4-5 gånger per vecka. Mikke Metsälä som är målvakt har sex träningspass i veckan.

– Jag har tränat hockey i elva år, sedan jag var fyra. Min målsättning är att spela i representationslaget nån dag. Det kräver hårt arbete och mycket träning, men jag gillar att träna. Rörligheten är extra viktig om man ska bli en bra målvakt, säger Mikke Metsälä.

Att hallen är planerad med tanke på barn och unga syns även i de allmänna utrymmena. Intill kaféet finns nämligen en läsesal, ett rum med bord och stolar som finns till för idrottande skolelever som vill göra läxor mellan olika träningspass.