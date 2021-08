Frågestund om vaccinering av 12–15–åringar på torsdag – ställ din fråga till THL:s experter

Alla frågor till vaccinexperterna bör skickas in på förhand eftersom det inte är möjligt att ställa dem direkt under torsdagens frågestund.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) ordnar en frågestund om vaccineringen av landets 12–15-åringar på torsdag, den 12 augusti.

Frågestunden inleds klockan 17.30 och pågår i en timme.

Under frågestunden svarar institutets vaccinexperter, överläkaren Hanna Nohynek, den ledande experten Mia Kontio och expertläkaren Anna Scherleitner, på allmänhetens frågor.

Frågor till experterna skickas in på förhand via ett webbformulär. Experterna kommer inte att hinna besvara alla frågor, men institutet uppdaterar senare sin information på nätet utifrån de inskickade frågorna. Det är inte möjligt att ställa frågor under tillställningens gång.

Intresserade kan följa med frågestunden via institutets webbplats. Dessutom kan man se tillställningen i efterhand via institutets Youtube-kanal.