Frågesportsgurun von Hertzen är en mångsysslare i världsklass: ”Folk tror att jag vet massor”

Besides being a #Helsinki #guide and #fan, I play #badminton. Last weekend I managed to win my first-ever medal in the Finnish National Championships :) photo by @jere.kokko, thanx man! #sulkapallo #badminton #sports #idrott #urheilu #SMhopea #FMsilver #SM #FM #helsinkipersonalguide #energiaareena #hbc

A post shared by Jesper von Hertzen (@helsinkipersonalguide) on Feb 11, 2018 at 10:44am PST