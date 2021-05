Fråga om coronavacciner – vaccinexperten Hanna Nohynek svarar i HBL:s livechatt

Torsdagen den 27 maj 2021 mellan klockan 9 och 11.30 chattar vaccinexperten, överläkare Hanna Nohynek på Institutet för hälsa och välfärd med HBL:s läsare.

Undrar du över coronavacciners biverkningar? Vad betyder det att ett vaccin har en viss skyddseffekt?

Nu har du en chans att ställa de vaccinfrågor som du undrat över. Du kan vara aktiv under själva chatten och skriva i den på torsdag, men det går också bra att skicka in frågor i förväg. Skriv då per e-post till annika.rentola@hbl.fi eller använd chattrutan nedan, tryck på Kommentera och skicka in din fråga. Alla frågor går via redaktionen innan de publiceras.

Vi kan inte lova att precis var och en får svar på just sin fråga i chatten, men vi tar så många Nohynek hinner besvara under en och en halv timme. Frågorna modereras för att vaccinfrågorna ska kunna behandlas ur flera olika synvinklar.

Du kan ställa en specifik eller en allmän fråga om coronavacciner och coronavaccineringen, men märk att chatten inte erbjuder några personliga diagnoser.

På torsdag gäller det. Välkommen med!

Chatten finns till påseende även efteråt ifall du inte hinner med under torsdagsförmiddagen. Vi kommer även att skriva en sammanfattande artikel utgående från frågorna och svaren. Den kan du läsa både här på HBL.fi och i papperstidningen senare.