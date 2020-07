Genom två inflyttade väninnor från en småstadshåla driver spanska komediserien Por H o Por B med Madrids hipsterkvarter. Dialogen är fyndig, och sexet mera verkstad än snack.

Ifall One Way or Another, Por H o por B på spanska, vore en amerikansk serie skulle Rebel Wilson göra en av huvudrollerna. Ni vet, hon som lätt faller in i mallen enligt vilken de rundnättas främsta f...