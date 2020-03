FPA stänger flera serviceställen: "Använd webbtjänsten"

Folkpensionsanstalten ber klienterna använda webbtjänsten och ringa endast med brådskande ärenden.

En stor del av personalen vid Folkpensionsanstaltens (FPA) övergår till distansarbete och att betjäna per telefon. Nu stänger FPA en del serviceställen för minst två veckor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Beslutet är ett försök att förhindra spridningen av coronaviruset.

FPA uppmanar klienterna att sköta sina ärenden på nätet eller per telefon. I första hand ska man lämna in ansökningar och bilagor via webbtjänsten. Kunder som inte använder webbtjänsten kan skicka dokumenten per post till adressen FPA, PB 10, 00056 FPA.

FPA ber klienterna ringa endast om ärendet är brådskande.