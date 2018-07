Första halvlek var inte dålig. Tvärtom var det rena rama fotbollsgodiset jämfört med exempelvis Ryssland mot Spanien. Andra halvlek blev något jag aldrig glömmer.

Fick till slut känslan att jag satt i en berg- och dalbana som aldrig ville ta slut. Precis då man klarat en brant backe neråt krängde vagnen till i en kurva snävare än jeansen runt Stureplan och man var på vippen att slungas ut i en båge över nöjesfältets korvstånd och flippermaskiner. 50 minuter fick vi av bland det finaste jag sett på länge på de gröna planerna. Kanske inte det finaste rent taktiskt sett för här var det oljade svängdörrar, röda mattor och välvattnade planer som dukades upp för offensiven. Men underhållningsmässigt blir halvleken svårslagen i detta VM.

Samtliga fem mål var mästerverk. Keisuke Hondas, vilket tillslag han än har, frispark på stopptid från 30 meter skulle vara värd ett frimärke eller att få en nationalpark i Sapporo uppkallad efter sig.

Tio sekunder senare låg bollen i Japans mål efter en kontring man inte kan genomföra bättre. Courtois utkast till de Bruyne, dennes vansinnesspurt och passning ut till Meunier, bollen in, Lukaku som hoppar över och inhopparen Chadli som placerar in bollen under utmärkte Kawashima som under matchens lopp fått exempelvis Lukaku att skaka på huvudet i misstro.

Japan blev, sortin till trots, ett av VM:s stora utropstecken. Först tog sig Akira Nishinos mannar vidare från en svår grupp, sedan var Nippons söner på vippen att slå ut en av turneringens största favoriter. Nishino tog själv över laget bara veckorna inför VM och borde geniförklaras. Han lyckades få Japan att spela just den fotboll laget ska spela. En teknisk fartfotboll. Blev svettig bara av att titta på trots att regnet utanför öste ner och åskan mullrade som Hondas högerfot.

Belgien var golvat men inte uträknat och har du den eldkraften framåt som de röda djävlarna har finns alltid chansen. Två genialiska byten av tränare Martinez och så var matchen kvitterad.

Belgiens styrka är variationen på anfallsspelet. De anfaller från höger, från vänster och centralt. Inte som Brasilien som nästan alltid väljer vänster flank och Neymar.

Har du fötter som Meuniers, de Bruynes och Hazards och kan kombinera det med Lukakus och Fellainis fysiska hot är det svårt att värja sig.

Brasilien väntar i kvarten i något som lika väl kunde vara en final. Brasilien har all orsak att oroa sig för Belgien. Och vice versa. Japan visade att Belgiens defensiv har sina brister. Brasiliens tuffa defensiv kommer att ställas på ett enormt prov mot Belgien.

Till sist: En sak som värmde i filmningarnas, de döda fiskarnas, de hoppande orangutangernas och de eviga rullningarnas dystra tidevarv var att både Belgien och Japan ville spela fotboll. Inte ligga i gräset och sprattla.

Yannick Ferreira-Carrasco är exempelvis värd en jättelik eloge då han, trots en relativt tuff tackling inne i straffområdet, valde att inte gå ner och försöka filma till sig en straff. Exempelvis Neymar, och det finns många andra, hade sannolikt drabbats av akut hjärnbrist i en liknande situation.

Fanns mycket beundransvärt i matchen mellan Belgien och Japan. Båda lagen är värda stående ovationer för inställningen. Så ska fotboll spelas.

Jonas von Wendt Reporter