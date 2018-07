Semifinalförlusten kommer göra ont ännu i ett tag. Luftslotten som byggdes av de engelska anhängarna kraschade hårt då laget inte lyckades ta sig till final.

Fenomenet som uppstod kring det engelska landslaget är förståeligt då man ser på Three Lions VM-saldo sedan det senaste mästerskapet 1966: endast en gång har man lyckats ta sig till semifinal (1990 i Italien). Att det för en gångs skull såg riktigt bra ut för engelsmännen födde enorma förväntningar i det redan till vardags fotbollstokiga landet. Spelare, tränare och lagledning måste ha känt av det, trots att kommentarerna sade något annat, och just på grund av de skyhöga förväntningarna som plötsligt uppstod ses detta VM just nu som en besvikelse efter semifinalssortin.

Men de facto ser den engelska landslagsfotbollens framtid rätt så ljus ut för tillfället och sagan i Ryssland bör inte ses som ett misslyckande. Som konstaterat kommer den slutliga placeringen, oavsett brons eller inte, vara en av de bästa för "fotbollens hemland".

Det är tränaren Gareth Southgate som England har att tacka allra mest för den bästa VM-framgången på länge. Viktigt för landslaget vore att man säkrade en förlängning med den 47-åriga engelsmannen, som för tillfället har ett kontrakt som sträcker sig till EM 2020.

Southgate, som vid sidan om fotbollen inspirerat befolkningen i England med sina eleganta västar, kom till tränarposten för Three Lions något oväntat. Den förre tränaren Sam Allardyce gjorde bort sig och Southgate fick ta över som tillfällig lots. Efter fyra matcher utan förlust erbjöds Southgate posten som ordinarie tränare och sedan dess har han framgångsrikt initierat ett generationsbyte i landslaget.

Southgate har fått England att spela fräsch fotboll och fortsätter även själv att, i takt med de unga spelarna, utvecklas som tränare. I och med att hans aktier står högre i kurs än Big Ben för tillfället är han ett hett byte band Premier League-klubbarna, men för landslaget vore det guldvärt om han fortsatte genomföra processen han startat med spelarna han valt och vars tillit han vunnit.

Beskrivande är att i Englands VM-trupp på 23 spelare är endast sju spelare 28 år eller äldre. Och i öppningselvan i semifinalen mot Kroatien var medelåldern för de engelska spelarna under 26 år. Stommen i landslaget, lett av stjärnor som Harry Kane, Dele Alli och Marcus Rashford, har med stor sannolikhet sina bästa dagar framför sig.

Southgate har en svår uppgift i att motivera sitt lag inför bronsmötet mot Belgien, men det skulle göra gott för den unga truppen att slutföra mästerskapet professionellt och återvända hem som bronsmedaljörer i stället för förlorare.

Alla tecken tyder på att vi kommer att se ett än bättre England om fyra år i VM i Qatar. Med risk för att ironiskt nog själv bidra till att bygga luftslott kan man konstatera att det inte vore något under ifall fotbollen faktiskt återvände hem 2022.

Ville Bengs Reporter