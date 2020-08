"Förtvivlan" när Irland skjuter upp pubstart

Irland tillkännager att det kommer att dröja ytterligare tre veckor tills landets barer och nattklubbar kommer att kunna öppna som vanligt igen.

Beskedet kom efter det att antalet rapporterade fall av covid-19 i landet mer än fördubblats under den senaste veckan – från att ha haft under 20 nya fall per vecka har 46 nya fall rapporterats i landet under de senaste sju dagarna.

Den relativa ökningen ligger till grund för att man nu skjuter på återöppnandet av verksamheter som pubar.

– Jag önskar att jag var här för att lämna bättre besked, men det är jag inte, säger premiärministern Micheál Martin i samband med att restriktionerna presenterades.

Vissa pubar och restauranger tilläts öppna portarna för gäster redan i slutet av juni, men barer utan matservering har ännu inte tillåtits öppna. Att det kommer att dröja ytterligare tills dessa verksamheter återstartar kommer ge upphov till "ilska och förtvivlan" enligt representanter från branschen.