Fortsatt tungt för Rettig Group

Investeringsbolaget Rettig Group skruvar ner förväntningarna.

Under det tredje kvartalet i år var Rettig Groups omsättning cirka två miljoner mindre än under motsvarande period året innan. Under det tredje kvartalet i år hade Rettig Group en omsättning på 249 miljoner euro.

– Vi förväntar oss inte längre att de goda ekonomiska förhållandena stöder vår lönsamhet under 2018. Därför kommer vi under fjärde kvartalet av 2018 och framöver att fokusera på att förbättra kostnadseffektiviteten samt tillväxtmöjligheterna i våra affärsverksamheter, säger vd Tomas von Rettig i ett pressmeddelande.

Koncernens rörelseresultat, EBIT, uppgick till 15 miljoner euro för det tredje kvartalet. För ett år sedan gjorde Rettig Group 34 miljoner euro i rörelseresultat. Innan avskrivningar (EBITDA) var koncernens resultat 28 miljoner euro jämfört med 32 miljoner i fjol. Huvudsakligen beror det sämre resultatet på högre kostnader inom både Rettig ICC och Nordkalk samt lägre omsättning inom Rettig ICC.

Under perioden gjorde Rettig ICC en omorganisering till ett nybildat finländskt bolag. Huvudkontoret flyttade från Maastricht i Nederländerna till Helsingfors.