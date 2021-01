Fortsatt snöande – störtloppet inställt

Det blir inget störtlopp i Kitzbühel i dag. Herrarnas klassiska störtloppstävling ställs in på grund av oväder, skriver Internationella skidförbundet på sin hemsida.

Det dåliga vädret präglade även fredagens tävlingar och loppet fick ställas in efter 30 åkare. Under lördagsmorgonen kom beskedet att även dagens tävling i Kitzbühel ställs in på grund av oväder och dåliga förutsättningar i backen.

Man hoppas kunna genomföra tävlingarna under söndagen, ett besked ska komma under dagen.