Fortsatt osäkert för krogkoncernen Noho Partners – men snabba maten ökade

Coronaåret var en katastrof för restaurangkoncernen Noho Partners. Och än vågar inte ledningen spå ljusare tider.

Omsättningen för Noho Partners sjönk med 42,5 procent till 156,8 miljoner euro under fjolåret. Samtidigt redovisade den börsnoterade restaurangkoncernen ett jämförbart rörelseresultat på minus 24,5 miljoner euro för 2020.

Det kan jämföras med ett plusresultat på 11,7 miljoner euro för 2019.

Under det fjärde kvartalet var omsättningen 31,6 miljoner euro, viket var 58 procent lägre jämfört med motsvarande period 2019, Rörelseresultatet för kvartalet landade på minus 11,9 miljoner euro.

Företaget har drabbats hårt av coronapandemin. Svårigheterna har fortsatt under 2021 och ledningen väntar med att spå hur verksamheten väntas gå under den närmaste tiden.

Ur rapporten som publicerades framgår det att affärsområdet Fast casual, snabbmat, växte till sig under fjolåret. Här ökade omsättningen med nästan 25 procent jämfört med 2019. En del av tillväxten kan antagligen förklaras av förvärv: Noho Partners blev bland annat majoritetsägare i hamburgarkedjan Friends & Brgrs i fjol.

För de vanliga matrestaurangerna och nöjeskrogarna var fallet desto större, med fall i omsättningen på 25–35 procent.

I Helsingforsregionen driver Noho Partners restauranger som Palace, Savoy, Stefan's Steakhouse, Löyly, Elite, Sandro och Yes Yes Yes. I segmentet snabbmat finns bland annat Hanko Sushi, Pizzarium och Friends & Brgrs.