Fortsatt kämpigt för Fiskars – men vd:n tror på bättre tider

Också fjärde kvartalet var svårt för Fiskars. Vd Jaana Tuominen tror dock att det pågående åtgärdsprogrammet ska ge resultat.

Fiskars omsättning under fjärde kvartalet (oktober–december 2019) sjönk med 5 procent till 308 miljoner euro. Resultatet före skatt landade på 26,5 miljoner euro jämfört med 29,9 miljoner under motsvarande period ett år tidigare. Resultatet per aktie var 0,26 euro jämfört med 0,33 euro ett år tidigare.

Vita – dukning, glas och inredning. Terra – trädgård, bevattning och uteliv. 4 Crea – matlagnings-, pyssel- och saxkategorierna.

I bokslutskommunikén sägs att bolaget jobbar med att förbättra sin lönsamhet med hjälp av pågående program, som ska vara genomförda i slutet av 2021.

Fiskars Groups vd Jaana Tuominen konstaterar att 2019 var krävande. Flera delar av bolaget utvecklades positivt under fjärde kvartalet, men enligt Tuominen tar det längre tid innan de framsteg bolaget gjort med sina strategiska prioriteringar inverkar fullt ut. Under kvartalet stördes verksamheten bland annat av it-problem som berodde på en utomstående serviceleverantör.

– Positivt var däremot att försäljningen inom vår direkthandel ökade, i synnerhet inom e-handeln, och vi förbättrade vår effektivitet.

Övriga ljusglimtar var enligt Tuominen att omsättningen inom trädgårdsprodukter ökade på olika marknadsområden under år 2019.

– Det visar vilken stark position våra varumärken har, säger hon.

Däremot påverkades bolagets produktkategori för bevattningsredskap negativt av ett osedvanligt regnigt år i USA. Tullavgifterna för import från Kina till USA fortsatte att påverka lönsamheten negativt, men de här effekterna ser ut att lindras framöver.

För 2020 väntar sig Fiskars att koncernens jämförbara EBITA (resultat före räntor, skatt och nedskrivning av goodwill) ökar jämfört med år 2019. För omsättningen ges ingen prognos på grund av de pågående lönsamhetsprogrammen. Dessutom finns osäkerhetsfaktorer på flera centrala marknader, såsom möjliga förändringar i tullavgifter och konsekvenser av coronaviruset.

Arbetet med att förenkla bolagets organisation är i gång och ingår bland annat planerar på att slopa överlappande funktioner. För knappt en månad sedan meddelade koncernen att man planerar minska personalen med 220 personer globalt. I Finland kan uppemot 60 anställda beröras.

– Jag är övertygad om vår förmåga att förbättra resultatet och skapa värde för våra aktieägare. Vi kommer att fortsätta göra investeringar i områden som vi tror ska ge oss hållbart värde på lång sikt medan vi fortsätter att minska kostnaderna genom våra pågående program, säger Tuominen.

Styrelsen föreslår att vinstutdelningen höjs med 2 cent till 0,56 euro per aktie, trots att resultatet per aktie för helåret 2019 sjönk till 0,63 euro från 1 euro året innan. Utdelningen betalas i två omgångar (0,28 euro per gång).

Vid lunchtid på onsdagen var Fiskars aktie uppe 2,15 procent. Men på ett år har den fallit 27 procent.

