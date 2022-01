I sin ledare (HBL 10.1) likställer Torsten Fagerholm Netflixskam med flygskam. Fagerholm begår tyvärr ett betydande decimalfel i denna parallell. En tur och retur-resa till Bangkok släpper ut ett ton koldioxidekvivalenter per resenär enligt utsläppskalkylatorer från SAS och Lufthansa. Enligt data från Carbontrust.com släpper en timme video on demand-strömning i Europa i medeltal ut 55 gram koldioxidekvivalenter.

Med en snabb kalkyl kan man därmed räkna ut att man för klimatprislappen på en Thailandsresa kan se på Netflix i ungefär 18 180 timmar. Enligt ficom.fi använder medeltalsfinländaren strömningstjänster mindre än en timme om dagen. Därmed skulle medelfinländaren med sin nuvarande dagliga konsumtion kunna se på Netflix i omkring 50 år och släppa ut lika mycket koldioxid som med en enda tur och retur-resa till Bangkok.

Likställandet av flygskam med Netflixskam är problematiskt, eftersom det är väsentligt att vi alla ska flyga mindre, medan jämförelsen med Netflixskam bagatelliserar problemet, och får situationen att kännas onödigt hopplös. Detta kan i sin tur leda till att folk ger upp och slutar bry sig om att göra klimatsmartare val.

Helsingfors

Svar Skam är en passiverande känsla – det gäller snarare att vara medveten. Cirka 70 procent av all webbtrafik går via världens största samling datorhallar i Loudoun County, Virginia, som drivs och kyls av kol-, gas- och kärnkraft. Det gör föga nytta att flygturismen och affärsresandet tvärdött, då vi samtidigt tokkonsumerar skärmunderhållning och sitter på ändlösa virtuella möten. Karantäntillvaron gör att de digitala kolavtrycken växer lika snabbt som viruset sprids, hemmasittande är inget klimatföredöme. It står redan för en större andel av koldioxidutsläppen än flyget, och andelen mångdubblas framöver – då vi installerar allt fler uppkopplade grunkor i hemmen och industrin.

ledarskribent, HBL