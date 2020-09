Fortsatt dålig efterfrågan på nya bilar – skatteintäkterna lider

Allt färre nya bilar registreras, men gamla bilar går åt.

Skatteintäkterna från trafiken sjönk i fjol när efterfrågan på nya bilar minskade, meddelar Bilbranschens informationscentral. I augusti registrerades knappt 8 500 bilar – 15 procent färre än samma tid i fjol.

Från början av året är minskningen ännu större, över 18 procent.

De begagnade bilarna gick däremot åt en aning bättre än i fjol under samma tidpunkt. Handeln har varit livlig under hela sommaren efter en svacka under våren när coronaläget var som värst.

Betydligt färre skåpbilar, bussar och lastbilar blev också registrerade i augusti än året innan.

Nästan 8 miljarder av fjolårets skatteintäkter kommer från vägtrafiken. Intäkterna var ungefär 190 miljoner mindre än år 2018.