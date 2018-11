Julian Anderson är en säregen och mångfasetterad tonsättarröst.

Heaven is Shy on Earth, The Comedy of Change. Susan Bickley, mezzo. London Sinfonietta, BBC Symphony Orchestra & Chorus under Oliver Knussen. (Ondine)

Det vore intressant att veta hur dessa i London 2010 gjorda liveinspelningar hamnade på Ondines bord och varför de släpps först nu. Var strategin ursprungligen en annan, har projektet stött på jobsposter eller finns det en alternativ, helt logisk förklaring?

Ondine har i och för sig gett ut Julian Andersons musik tidigare och det viktiga är trots allt att skivan existerar – som en påminnelse om vilken säregen och mångfasetterad tonsättarröst den 51-årige Anderson besitter och som en tribut till den i somras avlidne tonsättaren och dirigenten Oliver Knussen, en av giganterna i engelskt musikliv och Andersons långvarige förkämpe.

Andersons musik låter vid en första genomlyssning som en hel del man hört förr: I The Comedy of Change för 12 musiker (2009) – tillika fristående konsertstycke och dansverk samt ett slags hommage till Charles Darwin – en stundtals tröttande postserialism. I den sekulära, snudd på panteistiska mässan Heaven is Shy on Earth (2006/2010), med texter från mässordinariet samt Emily Dickinson, en stilsyntes som kanske inte känns så förfärligt nyskapande.

Vid en närmare bekantskap framträder dock Andersons originalitet allt tydligare. Den sjusatsiga The Comedy of Change beger sig ut på oväntade exkursioner mot den experimentella jazzens domäner, medan Heaven is Shy on Earth öppnar sig i en mängd uttrycksmässiga riktningar utan att ändå låta som något man hört förut. Allt genomsyras av en förtrollande klangvärld och en levande rytmik.

Knussen vet antagligen mer om den här musiken än vad tonsättaren själv gör. London Sinfonietta och BBC:s kör och orkester är självfallet hemma i estetiken, mezzon Susan Bickley sjunger med känsla och auktoritet och på ett nära nog magiskt sätt har man lyckats trolla bort publiken.

