Försvarsministern vill spara bort kvinnor ur militärutgifterna

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) föreslår att kvinnors rättighet till frivillig värnplikt läggs på is för att minska försvarskostnaderna. Han vill fokusera på försvarets kärnverksamhet tills ekonomin är på fötter.

Finland skulle spara 4 miljoner euro genom att inte ta in kvinnor i militärtjänstgöringen under ett år, säger försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) till Lännen Media. En kompromisslösning vore att ta in kvinnor under den ena en av årets två inryckningar, vilket enligt Niinistö skulle spara 2 miljoner euro.

Niinistö är oroad över de nedskärningar i försvarsbudgeten som införs stegvis från och med 2020. Han vill inte begå samma misstag som tidigare och minska antalet repövningar, flygtimmar eller dygn ute till sjöss eller i terrängen.

– Säkerhetsläget är ett annat nu. Vi kan inte pruta på försvarsnivån, vi måste fokusera på vår grundverksamhet, säger Niinistö.

Ministern säger att han inte någonting emot kvinnor som gör militärtjänsten, men betonar sparbehovet. Han anser att kvinnor gör en strålande insats för försvaret.

– Alla förstår att man måste strypa kostnaderna. 2020 styrs landet av följande regering, men jag vill väcka diskussionen nu.

Försvarsministeriet föreslår också att Finland tar en paus från flera krishanteringsuppdrag för att stabilisera ekonomin.