Forststyrelsen: Saimenvikaren har haft ett gynnsamt år

Vintern och våren har varit fördelaktiga för den hotade saimenvikaren. I år beräknas 86 kutar ha fötts.

Den gångna vinterns väderförhållanden har gynnat saimenvikaren, uppger Forststyrelsen. Inledningsvis var vintern mild, men snöfallen i slutet av i januari skapade goda förutsättningar för saimenvikarens förökning.

Under de senaste fem åren har populationen ökat med cirka 70-80 kutar per år. Det totala antalet saimenvikare uppskattas i dag ligga på drygt 400 individer.

"I genomsnitt är födelseantalet cirka 20 procent av hela stammens storlek. En uppskattning av storleken på saimenvikarens vinterbestånd kommer att slutföras under hösten, när de omfattande observationsdata som samlats in under våren har analyserats", skriver seniorinspektör Tero Sipilä i Forststyrelsens pressmeddelande.

Omkring 100 frivilliga deltog i kartläggningen av saimenvikarbeståndet.