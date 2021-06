Det som kommer att täppa till hela Skatudden är de kommande utbyggnaderna av Skatuddens hela östra strand, med utfyllnad i havet och tusentals med nya invånare.

Tack Matti och Majsa Kunnari för insändaren "Håll Södra hamnen levande" (HBL Debatt 30.5). Varje gång då vi vandrar, cyklar eller kör in mot Helsingfors centrum och Södra hamnen från Brunnsparksområdet rör vi oss genom det sköraste och vackraste av alla landskap i Helsingfors – längs den helt magnifika synaxeln från Olympiakajen in mot hamnen med Storkyrkan och Uspenskijkatedralen i bakgrunden. Hela den här axeln kommer att täppas till då Södra hamnens västra strand byggs ut. Då reglerna för planeringstävlingen för området fastställdes i vintras fattade man beslut om att de kommande byggnaderna längs med nuvarande kajområde får vara hela 20 meter höga. Axeln mot Norra Esplanadens vackra byggnader och kyrkorna försvinner i ett nafs.

Skatuddstrafiken förvärras kanske inte så mycket av att Stockholmsfartygen får hamnplats där. Samtidigt flyttar ju Viking Express, som går på Tallinn, till Västra hamnen. Det som däremot kommer att täppa till hela Skatudden är de kommande utbyggnaderna av Skatuddens hela östra strand, med utfyllnad i havet och tusentals med nya invånare. Och innan denna utbyggnad sker kommer ett enormt affärshus på 10 000 kvadratmeter våningsyta att uppföras (utan arkitekturtävling) på Kanalgatan 14 intill Filmstiftelsens byggnad och från Skatuddsterminalen ända in till Skatuddens inre spets intill presidentens slott byggs snart ett parkeringsgarage av otroliga mått. Bygget kommer att ta många år med sprängningar under halva Skatudden från det nya affärshuset på Kanalgatan, längs med Kronbergsgatan och fram till Allasbassängerna. Och så kommer bygget av UPM:s nya byggnad på Skatuddsstranden mitt emot Saluhallen. Alla tiotusentals lastbilslass med sprängsten skall transporteras bort från Skatudden via parkeringens enda utfart som byggs intill Skatuddens terminal. Stadsplaneändringarna för grottan och de två byggnaderna är redan slutligt godkända. Generalplanen för byggandet på den östra stranden är likaväl godkända och överklagelserna förkastade av HFD.

I motiveringarna till de här planerna anges att man på det här viset förverkligar en havsnära miljö och promenadstråk. Och för att få politikerna i staden att godkänna planeändringarna sade man i motiveringarna att Kanalgatans byggnad skall få gröntak (vem ser växtligheten på 18 meters höjd?) och fasaden på UPM:s byggnad görs av trä. Bägge dessa byggnader initierades via planeringsreserveringar som gjordes av storföretag – inte via kommunala initiativ.

Skatudden, Helsingfors