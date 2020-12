Första vaccinleveransen räcker för knappt tusen personer i Egentliga Finland

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt fick två "pizzalådor" med vaccin ur den första leveransen. Det räcker för nästan tusen personer.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt inledde vaccineringen mot coronaviruset på Åbo universitets centralsjukhus (ÅUCS) på måndagen klockan 10.02. De första att få vaccinet var personer som jobbar på ÅUCS intensivvårdavdelning samt avdelningar med coronapatienter. Det är i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds instruktioner.

"Vi har erhållit två satser coronavaccin som levererats i vad vi kallar pizzalådor. I dag kommer vi att vaccinera cirka etthundra personer och den vaccinsats som vi fått räcker till för knappt tusen personer. Under denna vecka kan de arbetstagare som jobbar på intensiven eller vårdavdelningarna där coronapatienter sköts boka tid för vaccination. Samma gäller för den personal som jobbar på akuten och barnintensiven", säger sjukhusets överskötare Tuija Lehtikunnas i ett pressmeddelande.

I praktiken sköter företagshälsovårdsbolaget Länsirannikon työterveys om vaccinationen av ÅUCS personal. Vaccinationerna sker i ÅUCS T-sjukhus – i lokaler som vanligen används som föreläsningssalar och som nu omdisponerats så att de är ändamålsenliga och trygga för vaccineringarna.

Under jultiden konstaterades 15–30 nya coronafall per dag i Egentliga Finland. Incidensen för coronasmittan under två veckor per 100 000 invånare i Egentliga Finland har sjunkit och ligger nu på 142. Coronaviruset är fortfarande i spridningsfasen i landskapet.

Hittills har 3 095 coronafall konstaterats i Egentliga Finland. Smitthärdarna finns fortfarande inom familje- och närkrets samt på arbetsplatserna. I några vårdhem i Egentliga Finland har större smitthärdar konstaterats. Alla som bor på dessa vårdhem sållas nu med tanke på coronasmitta och säkerhetsåtgärderna har intensifierats.

Under juldagarna låg 14–18 patienter inne för sjukhusvård på ÅUCS på grund av coronainfektion, en del på intensivvårdsavdelningen. För närvarande ligger 13 patienter inne för coronasmitta.