Första transsuperhjälten i ny Marvelfilm

För första gången kommer en transperson att spela en stor roll i en Marvelfilm, meddelar Marvels studiochef Kevin Feige under en frågestund på New York Film Academy.

Enligt Feige kommer en av superhjältarna i en film som spelas in just nu att vara en transperson, och fler rollfigurer kommer att vara det i framtiden, skriver The Guardian.

Fansen började omedelbart spekulera och kom fram till att den enda rollfigur som passar in på beskrivningen är en vid namn Sera i berättelserna om asagudshjälten Tor. Sera härstammar från en släkt bestående av enbart manliga änglar, men lever under en identitet som kvinna. Sera skulle kunna vara en av de nya figurer som introduceras i filmen "Thor: Love and thunder", med beräknad premiär nästa år.

I november i år släpps "The eternals", där Richard Madden gör Marvelhjälten Ikaris, den första homosexuella figuren i en ledande roll. Marvel och Disney har flera gånger kritiserats för sin brist på rollfigurer med olika sexuella läggningar och bakgrunder.