Första gratis vaccinleverans har nått Ghana

Världens första vaccindoser i det globala Covax-projektet kan komma att injiceras i Ghana. En leverans från Indien har nått det västafrikanska landet, rapporterar Reuters.

"Dessa 600 000 Covax-vaccin utgör del av en inledande fas leveranser av vaccin från Astra Zeneca/Oxford, som licensierats ut till The Serum Institute of India", citerar AFP en kommuniké från FN-organen Unicef och WHO. "De representerar delar av den första vågen av covid-vaccin som är på väg till flera låg- och medelinkomstländer".

Nästan alla av de över 200 miljoner vaccindoser mot covid-pandemin som injicerats hittills har getts i rika länder. Men epidemiologer betonar att det räcker inte långt om bara världens rika vaccineras — i så fall kommer viruset att kunna fortsätta mutera och successivt lura även vaccinen.

Målet för Covax-projektet att fattigare länder kostnadsfritt ska förses med två miljarder doser under 2021. Men detta är ännu inte helt finansierat, och kommer heller inte att räcka till världens befolkning.