"Först 2022 kan valborg firas på samma sätt som för några år sedan"

På torsdagen rapporterades 280 nya fall av covid-19. Totalt 85 077 fall har registrerats i Finland.

Den nationella incidensen, det vill säga antalet nya fall per 100 000 personer under de senaste 14 dygnen, är 80,3. Under föregående period var incidensen 134.

Incidensen har minskat exempelvis i Helsingfors- och Nylands sjukvårdsdistrikt och i Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. På Åland har incidensen ökat.

Fortfarande registreras cirka 2 000 nya fall per vecka och över 160 nya sjukhusperioder inleds. Behovet av sjukhusvård minskar.

Totalt 930 personer har hittills avlidit i covid-19 i Finland.

R-talet, det vill säga hur många personer en smittad person i sin tur smittar, är 0,75–0,9. Är siffran under 1 anses smittspridningen avta.

I 72 procent av smittfallen kan man spåra smittkällan. 42 procent av de nya fallen uppdagas bland personer som redan är i karantän.

5,5 procent av fallen härstammar från utlandet. 1,4 procent av fallen leder till nya smittfall.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd, Social- och hälsovårdsministeriet