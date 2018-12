Lång och Forsström Runebergskandidater

Tua Forsström är nominerad för Runebergspriset med diktsamlingen Anteckningar. Fredrik Lång är nominerad för brevromanen Basim, min kära. Båda utges på Förlaget M.

Enligt juryns motivering uppnår Forsströms diktsamling "det som W H Auden sa att var poesins uppgift: att förena levande och döda. Den luftiga, snöiga och ljusa samlingen växer sig ofantligt mycket större än sin fysiska storlek. Anteckningar öppnar sig på ett omfattande sätt och fungerar som helande samhällskonst: den innesluter, tar med." Diktsamlingen utges i Jyrki Kiiskinens finska översättning Merkintöjä på förlaget Siltala.

I Långs brevroman Basim, min kära reser en ung engelsk kvinna, Sally, till Jerusalem för att försöka nå sin älskade, palestiniern Basim som anhållits av Israels säkerhetsmyndigheter. "De brev hon skickar till fängelset förblir ändå utan svar. (...) Brevens innehåll utan mottagare rör sig från längtan och vardagliga bekymmer till Jerusalems svåra historia och omöjligheten att nå fred mellan israeler och palestinier. (...) Genom att ge sin röst till dessa brev påminner Fredrik Lång på ett dämpat men kraftfullt sätt sina läsare om den fortgående mänskliga katastrofen i Mellanöstern," skriver juryn.

I motsats till Finlandiapriset omfattar Runebergspriset alla skönlitterära genrer, och de svenska kandidatverken behöver inte vara översatta till finska. Juryn – vinnaren 2018, författaren Marjo Heiskanen (ordf.), kritikern, kulturjournalisten Siskotuulikki Toijonen och litteraturforskaren Veli-Matti Pynttäri – har alltså läst 245 böcker, och i sitt tal betonade Heiskanen just vikten av en bred och flexibel litteraturuppfattning:

"I de bokpaket som kom med posten fanns omkring hundrafemtio romaner, femtio diktverk, drygt tjugo essäsamlingar, ett halvt dussin novellsamlingar och lika många berättelsesamlingar. Den glädjande höga standarden på debutverken på båda inhemska språken utlovar en lysande litterär framtid. En lysande litterär framtid utlovas också av det faktum att många författare som har varit verksamma redan länge fortsätter skriva både starkt och fräscht.

Det har länge talats om att gränserna mellan olika genrer håller på att suddas ut, och detta märkte även vi då vi plöjde igenom årets skörd. Då en litteraturuppfattning som blir allt brokigare är på frammarsch, är det viktigt att det i vårt land finns litteraturpris som gör det möjligt att läsa olika genrer parallellt."

Veera Antsalos poesisamling Imago (Teos) utgör "en ljudvärld som frambringar ett så lockande och frestande skevt universum av tid och rum, att medan bilderna flimrar förbi beger sig läsaren villigt långt bortom skildringen", enligt juryn.

Olli Jalonens roman Taivaanpallo (Otava) med "den förtjusande jagberättaren pojken Angus, vars skarpsynta och nästan andäktiga småprat hänför läsaren" vann redan Finlandiapriset. "Pojken som tyst iakttar sin omgivning urskiljer kunskapstörsten och glöden för inlärning i sig själv, och tar den också på allvar."

Heikki Kännös roman Sömnö (Sammakko) beskriver den fiktiga bildkonstnären Werner H. Bergers liv. "I Wagnersk stil stiger man in i berättelsen i dess primärkälla, i de äldre generationernas liv. Berättelsen svänger sig vilt och obehindrat från Wien till Kongos regnskogar och därifrån till bränningarna i Sveriges yttre skärgård."

Antti Nyléns essä Häviö (Kosmos) är en frenetisk monolog om "hatets och bitterhetens kraft, och den svidande förlusten gnuggas in i läsarens ansikte med hårda tag. Dimensionerna i den skrivande människans fattigdom, småsinthet och småaktighet, hela det egenartade helvetet som litteraturälskaren sjunker ner i då han blir tvungen att inse hur författarens verklighet ser ut på det finländska litteraturfältet, kryper in under skinnet."

Poeten Henriikka Tavis första roman Tellervo (Teos) är " sprudlande parodi på självhjälpsböcker och relationsguider, där hon driver med den besvärliga treenigheten mellan romantisk kärlek, oföränderliga könsroller och självständighet. Vid sidan av det okynniga leendet lyfter romanen ändå fram de orimliga och ibland tragiska krav som vår kultur tycks ställa på ett lyckligt liv.

I Eeva Turunens kortprosabok Neiti U muistelee niin sanottua ihmissuhdehistoriaansa (Siltala) "söker en ung kvinna sin plats såväl i väven av sina relationer som i byggnaderna i sitt liv. Verket är uppfriskande i sin fräschhet och övertygande i sin originalitet".

Juryn som väljer pristagaren består av författaren Virpi Hämeen-Anttila, kritikern Maija Jelkäs och litteraturforskaren Mikko Carlson.

Prissumman är 10 000 euro. Priset finansieras av Borgå stad samt av tidningen Uusimaa. Suomen Kirjailijaliitto, Kritikerförbundet och Finlands Svenska författareförening är medarrangörer.

Vinnaren offentliggörs på Runebergsdagen, den femte februari.