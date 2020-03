Företagsrepresentanter i styrelser på högskolor driver, så långt de är företagsrepresentanter, högskolorna in i en mycket beklaglig riktning som inte är förenlig med vetenskapens anda eller effektivitet i forskningen.

I sitt svar (HBL Debatt 27.2) på min fråga om varför det vore viktigt att införa marknadsmässiga element i högskoleutbildningen anför Juho Romakkaniemi två skäl: a) för att kunna svara på arbetsmarknadens behov förutsätts ökad flexibilitet i utbildningen och därför bör högskolorna föra en dialog med företag och välja in företagsledare i sina styrelser, b) för att säkra högskolornas ekonomiska resurser är det bästa alternativet till ökad offentlig finansiering "att införa marknadsmässiga element i högskoleutbildningen". Det här ska ge Finland en konkurrensfördel och "bidra till Finlands framgång."

Den här typen av resonerande får man ofta höra av näringslivsorienterade personer. Ledsamt nog har universiteten lyssnat på det här resonemanget. "Ledsamt" därför att det ur ett vetenskapligt och pedagogiskt perspektiv är helt fatalt – och de fatala följderna har redan blivit synliga. Men för att få syn på dem måste man vara, inte bara vetenskapsman, utan en vetenskapsman som är färdig att förhålla sig kritiskt till marknadstänkande.

För det första: vetenskapens uppgift är inte att höja konkurrenskraften. Vetenskapen har förvisso varit den största enskilda framstegs- och förändringsgeneratorn i världen (for the better and the worse), men den har kunnat vara det enbart genom att den har vuxit fram ur sina egna premisser, oberoende av ekonomiskt och politiskt inflytande. Om företagen vill lära sig någonting om "förändring" bör de kontakta högskolor och välja forskare i sina styrelser. Högskolor har inte särskilt mycket att lära av företag: handel förändrar inte världen, det gör forskning.

För det andra: en självklar sak som bland annat Cern-projektet illustrerar: forskning blir mest effektivt då man samarbetar, och desto mindre effektivt ju mer det blir konkurrensbetonat. Vetenskap gynnar alla lika. Vad vet företagen om det här? Deras plikt – och de fullföljer den – är ju att, utgående från affärshemligheter, generera vinst?

För det tredje: en av vetenskapens huvudprinciper är öppenhet. Häri skiljer den sig från svart magi och vinstintressen. Hemligstämplad forskning kan vara metodisk och systematisk, men den är inte vetenskaplig och därmed inte så effektiv som den kunde vara. Företagen, givet deras plikt att generera vinst, kan inte i någon nämnvärd utsträckning vara involverade i vetenskapliga projekt.

Företagsrepresentanter i styrelser på högskolor driver, så långt de är företagsrepresentanter, högskolorna in i en mycket beklaglig riktning som inte är förenlig med vetenskapens anda eller effektivitet i forskningen. Mycket mer kunde sägas om det här. Det vore önskvärt att de som i offentligheten uttalar sig om högskolefrågor skulle reflektera över dem ur ett vetenskapligt och pedagogiskt perspektiv – inte ur ett marknadsmässigt perspektiv. Som sagt: att sälja och köpa förändrar inte världen – forskning gör. Och vetenskaplig forskning gör det här mest effektivt.

Esbo