Finland försökte lösgöra sig från fortsättningskriget redan på sommaren 1943. Under hemliga förhandlingar i Lissabon vände sig Finland till USA i hopp om att amerikanska trupper skulle tåga in i norra Finland. Amerikanska toppmilitärer övervägde idén, men sade nej.

Henry Oinas-Kukkonen, docent historia