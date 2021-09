Forskargrupp varnar gravida för vanlig värkmedicin – "Inget nytt", säger finska experter

Ett drygt dussin internationella forskare säger i tidskriften Nature att läkemedel med paracetamol kan vara skadliga för fostret under graviditeten. Ändå vill samma forskare inte förbjuda gravida att ta en huvudvärkstablett vid behov.

En internationell forskargrupp listar bland annat Adhd, sjukdomar i autismspektret, långsam språkutveckling och skador på pojkars könsorgan som möjliga följder av att deras mammor använt paracetamol under graviditeten. Det här baserar gruppen på en granskning av vetenskapliga artiklar i ämnet från början av 1995 till hösten 2020.

I Finland ingår paracetamol bland annat i värkmedicinen Panadol, men globalt är substansen aktiv ingrediens i flera hundra läkemedel som används för att sänka feber och lindra smärta.

På säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedel, Fimea, säger överläkare Kirsti Villikka att informationen inte är ny. Hon följer frågor om läkemedelssäkerhet som Finlands representant i det europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s kommitté för läkemedelssäkerhet.

– Den här frågan granskas regelbundet och paracetamol har inte uppfattats som särskilt problematisk för gravida, säger hon.

Den europeiska myndighetens budskap är de facto detsamma som artikelförfattarnas: gravida kan använda paracetamol, men så sällan som möjligt, i så små doser som möjligt och under en så kort period som möjligt. Den informationen har också förts in i bipacksedlarna för produkter med paracetamol.

På den teratologiska informationstjänsten vid Helsingfors universitetssjukhus har läkaren Heli Malm, specialist i kvinnosjukdomar och förlossningar, läst den färska artikeln.

– Det finns faktiskt relativt nya, välgjorda studier som antyder att långvarigt eller upprepat bruk av paracetamol kan öka risken för att barnet senare drabbas av vissa neuropsykiatriska problem. Något orsakssamband har ändå inte bevisats definitivt, säger hon.

Den teratologiska tjänsten är en nationell rådgivningstjänst för gravida. Den grundades på 1990-talet efter att frågor om kopplingar mellan läkemedel och fosterskador hade blivit aktuella efter den så kallade talidomidskandalen på 1960-talet. Då ordinerades mödrar talidomid som sömnmedel under graviditeten. Resultaten blev att de födde barn med missbildade armar, ben, händer och fötter.

När blivande mammor i dag kontaktar tjänsten med frågor om värkmediciner och graviditet får de svaret att det är tryggt att använda paracetamol i små mängder under en kort tid.

I Finland rekommenderas i första hand paracetamol (till exempel Panadol, Pamol) för gravida som behöver smärtlindring eller febernedsättande läkemedel. Gravida rekommenderas att undvika upprepad användning av antiinflammatoriska läkemedel efter graviditetsvecka 20. Det här gäller både för tabletter och smärtstillande gel. Under den senare halvan av graviditeten kan upprepad eller långvarig användning av inflammationshämmande läkemedel med ibuprofen (till exempel Burana och Ibusal) skada fostrets njurar. Efter graviditetsvecka 28 kan det skada blodcirkulationen i barnets hjärta. Enstaka doser kan dock användas, men först efter diskussion med vårdpersonal. Gravida ska inte använda acetylsalicylsyra (till exempel Aspirin, Disperin, Treo och Finrexin) på egen hand. Däremot är läkarordinerad behandling med små doser på 50–100 mg per dygn säker. Gravida bör också undvika tigerbalsam och hudvårdspreparat med stora mängder eteriska oljor. Överdosera inte paracetamol oberoende av om du är gravid eller inte eftersom överdosering kan ge leverskador. Källor: Helsingfors universitetssjukhus, Teratologiska informationstjänsten, Duodecim: Hälsobiblioteket

Malm påpekar att det egentligen inte finns några tryggare alternativ på läkemedelshyllan och att hög feber i sig kan vara skadligt för fostret. Dessutom kan svår smärta öka stresshormonnivåerna hos mamman och den vägen också påverka det blivande barnet.

Bland artiklarna som den internationella forskargruppen gått igenom finns epidemiologiska studier och enskilda studier som gjorts i cellkulturer och på djur. De skador på pojkars könsorgan som nämns i forskningsartikeln handlar om testiklar.

– Man har misstänkt att paracetamol kan orsaka att pojkars testiklar inte vandrar ner i pungen som vanligt, men ett sådant orsakssamband är tills vidare inte klart bevisat, säger Malm. Hon påpekar också att de neuropsykiatriska störningar man talar om lika väl kan ha andra orsaker och att olika skillnader mellan mammorna kan spela in.

Studien Paracetamol use during pregnancy – a call for precautionary action publicerades i den vetenskapliga tidskriften Nature Reviews Endocrinology den 23 september 2021.