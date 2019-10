Forskare: Unga marginaliserade väljare kan radikaliseras

Fakta

Klasstillhörigheten påverkar valbeteendet

Hannu Lahtinen disputerade den 27 september vid Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet på fredagen under rubriken ”Socioeconomic differences in electoral participation – Insights from the Finnish administrative registers”. Hans undersökning sträcker sig från 1999-2015.

Klasstillhörigheten förklarar fortfarande starkt personers röstningsbeteende. Lahtinens forskning visar att skillnaderna är speciellt stora i de yngre åldersklasserna, I riksdagsvalet 2015 röstade 86 procent av 30-åringarna som har högre högskoleexamen. Av de som enbart gått grundskolan röstade 31 procent.

I riksdagsvalet 2015 röstade 28 procent av de unga (18-24-åringar) vars båda föräldrar har enbart grundskoleutbildning. Motsvarande siffra för unga vars åtminstone ena förälder har högre högskoleexamen var 69 procent.