Forskare om ekonomisk hybridpåverkan: "Vi följer inte med varifrån investeringar kommer"

UR RAPPORTEN

Motståndskraft mot hybridpåverkan

Hybridpåverkan tar många olika former, och en färsk rapport från Utrikespolitiska institutet tar upp några av dem.

Hybridpåverkan kan bland annat vara en kilstrategi – att slå in kilar i samhällen. Det kan ske genom skum diplomati, så att man stödjer motståndsgrupper eller separatister. Kilar slås också in genom informationspåverkan, så att konfliktfulla debatter förstärks, eller via disinformation och att undergräva massmedias rykte.

Geoekonomi som hybridpåverkan kan innebära både sanktioner och morötter, som strategiska investeringar.

Hybridpåverkan på folkval kan ta flera former: disinformation och utnyttjande av motsättningar, eller hacking och stöld av information till exempel för att svartmåla någon.

För att öka motståndskraften i hybridpåverkan efterlyser rapporten bland annat samarbete kring underrättelseinformation för att få en situationsbild; öppen information och mediekunskap, utbildning och forskning; större medvetenhet om geoekonomisk påverkan; högt informationsteknologiskt kunnande inom alla kunskapsfält; digital övervakning av eventuell valpåverkan; större samarbete mellan myndigheter, organisationer och den privata sektorn, som äger kritisk infrastruktur.

Rapporten har skrivits av Harri Mikkola, Mika Aaltola, Mikael Wigell, Tapio Juntunen och Antto Vihma.