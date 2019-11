Forskare: Föråldrat att tala om fejknyheter – alternativmedierna blir allt fler och svårare att urskilja

Doktor inom sociala vetenskaper. Forskningsområde sociologi, etniska relationer och medier.

Kommer från staden Valenciennes i Frankrike. Bor nu i Helsingfors.

Forskar vid Centret för forskning om etniska relationer och nationalism, Ceren, vid Svenska social- och kommunalhögskolan sedan fem år tillbaka.

Aktuell med senaste forskningsprojektet Conspiracies Beyond Fake News. Produsing Reinformation on Presidential Elections in the Transnational Hybrid Media System, tillsammans med kollegerna Niko Pyrhönen och Rūta Kazlauskaitė vid Helsingfors universitet samt Tuukka Ylä-Anttila, Tammerfors universitet, och Karina Horsti, Jyväskylä universitet.