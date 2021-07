Vi behöver egendomsgemenskap, vardagskommunism, som en aspekt av ett civiliserat samhälle.

Kolumnisten Nicolas von Kraemer hade (I dag-kolumnen, HBL 6.7) vänligheten att anknyta till min kria om den populära "vardagskommunismen" (HBL 1.5). Att som von Kraemer se mig som anhängare av någon sorts biologism och ideologisk naturalism är ändå ett missförstånd. Talko, stadscyklar, kommunal sjukvård och bibliotek är tvärtom utpräglat sociala institutioner, långt mera avancerade och i den meningen "onaturliga" än den "djungelns lag" som socialdarwinister och så kallade nyliberaler brukar se som ett naturgivet ideal.

Poängen med min betraktelse om vardagliga former av egendomsgemenskap (kommunism) var att bryta med det slentrianmässiga avfärdandet av vad von Kraemer kallar "det fula k-ordet". Vi behöver inte låta Stalin eller det i dag styrande kinesiska partiet bestämma vilket innehåll vi lägger i begreppet, på samma sätt som till exempel nazister inte ska ges monopol på Finlands flagga.

I sin något förvirrade text kallar von Kraemer kommunism och feminism för "snäva teoribildningar" (är feminism en "teori"?) och meddelar att feminister anser att "feminism och jämlikhet är synonymer". Man behöver knappast påpeka att ingen feminist gör det. Däremot ingår feminism förstås som en delaspekt, en sektor bland flera andra, i strävan mot jämlikhet och demokrati. Delen är inte helheten.

På samma sätt behöver vi egendomsgemenskap, vardagskommunism, som en aspekt av ett civiliserat samhälle. Det kan vara att man, som von Kraemer skriver, "mår bättre på landet", men efter att ha tältat i skogen och kanske brutit benet föredrar de flesta av oss att återvända till kommunal sjukvård och rinnande vatten ur kranen.

Helsingfors

Svar Jag godtar Trygve Söderlings tanke om att det han beskriver är just "sociala institutioner", men dessa legitimeras genom hänvisningar till det spontana och naturliga, vilket både talko, för att inte tala om familjelivet, är. Min text var ingen anklagelse utan en kort fundering över hur man lätt överför sina erfarenheter av exempelvis stugliv eller kollektivt agerande i sitt "privatliv" i politisk doktrinform. De facto har de flesta ideologier förankrat sig i just det vardagligt naturliga som exempelvis familjedynamiken, huset, hemmet etcetera. De sociala institutioner som byggs tenderar i sista hand upprätthållas med hjälp av idén om det självklara och normala. Vad är annars poängen med att skriva om "vardagsismen" och dra en massa paralleller mellan i grunden "neutrala" och mänskliga funktioner och våra politiskt konstruerade institutioner om inte just detta? Nämligen att rehabilitera den uttryckligen politiska kommunismen som "bara" det vi spontant sysslar med till vardags.

Att insistera på att det alla människor kan enas om (till exempel rättvisa) är uttryck för en viss politisk teori. Det här är ingenting Söderling är ensam om, utan en operation som legitimerar varje annan ideologi på samma sätt. En dynamik jag kom att tänka på under min senaste delvis produktiva landsortsvistelse, det vill säga hur det osunda i politiken ofta härstammar från det sunda i våra levda liv.

I dag-kolumnist