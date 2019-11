Förlust för Amirkhani i New York

Makwan Amirkhani började bra men blev utslagen en halv minut före slutsignal.

Det blev inte det stora genombrottet för Makwan Amirkhani i UFC-matchkvällen i Madison Square Garden i New York. Finländaren förlorade mot amerikanen Shane Burgos sent i sista ronden via teknisk knockout, hans första i karriären som nu omfattar 15 segrar och fyra förluster (5–2 i UFC).

Amirkhani inledde fighten piggt och tog ner Burgos efter att ha prickat denne i ansiktet med ett slag. Amirkhani dominerade Burgos på mattan och var nära att låsa fast en anakonda-strypning men hemmafightern klarade sig ur den kniviga situationen.

Andra ronden var Burgos då han fick i gång sin stående kamp. Burgos inledde den tredje och sista ronden med att slå ned Amirkhani med en vänsterkrok men finländaren höll matchen vid liv. Burgos träffar sög ändå musten ur Amirkhani som försökte ta ned jänkaren på mattan utan att lyckas. Med en halv minut kvar träffade Burgos en utmattad Amirkhani med några hårda slag och domaren valde att avbryta matchen 28 sekunder före slutsignalen.