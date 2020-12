Forks spelning i Åbo blev deras sista

På grund av coronarestriktioner ställs de tänkta spelningarna i Vasa in.

A cappella-gruppen Fork meddelade under sin konsert på Åbo stadsteater på tisdagskvällen att spelningen blir deras sista. Turnén The End skulle ännu fortsätta i Vasa men på grund av coronaviruset ställs de fyra planerade spelningarna in.

Turnén är gruppens avskedsturné.

Forks sista konserter skulle ges på Vasa stadsteater. På tisdagen gick Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland ut med nya coronarestriktioner varpå flera teatrar var tvungna att ställa in årets återstående repertoar. Enligt de nya restriktionerna får högst 20 personer samlas, såväl inomhus som utomhus, fram till den 21 december.

Forks allra sista spelning skulle ha skett i Helsingfors ishall den 15 december. Redan tidigare meddelade gruppen att den ställs in.